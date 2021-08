KUSTURICA PIŠE AUTOBIOGRAFIJU O HANDKEU! Reditelj priznao: Bio je na srpskoj strani, pobedio i tek sad ne smemo da priznamo Kosovo

Proslavljeni filmski reditelj Emir Kusturica otkrio je da će njegov novi roman biti posvećen Peteru Handkeu. Na rukopisu "Autobiografija o Handkeu" on vredno radi već godinu i po dana, a očekuje se da knjiga bude objavljena do kraja godine.

- Peter Handke je jedinstvena sudbina koja je uspela da privuče na sebe pažnju: čak i ako se zna da je bio na našoj, srpskoj strani, on je ipak dobio Nobelovu nagradu. Ja sam u jednom trenutku pomislio: ako on dobije Nobelovu nagradu, jedino što mi ne smemo nikad da uradimo je da priznamo Kosovo - izjavio je Kusturica za Sputnjik.

On iza sebe ima i dela "Smrt je neprovjerena glasina" i "Sto jada".

- U knjizi govorim o čoveku koji proističe iz najveće tradicije evropske književnosti, romantičarske, a kasnije i moderne i postmoderne, koje je on odbacio svojim nekonvencionalnim jezikom. Taj jezik nije imao široku publiku, ali je Handke kao pojava imao ogromnu publiku zato što je bio jedina kopča sa sedamdesetim godinama, vremenom kada se svet bunio i imao pravo glasa. Mi danas živimo u vremenu apsolutne eksploatacije i gubitka pozicije onih koji treba da nam budu parametri - objašnjava Kusturica.

On je pratio pisca i kad je dobio Nobelovu nagradu, a otkriva da je upravo u zbiru tih i takvih impresija koje je Handke ostavio na njega napravio ovu knjigu.

- To je roman ispresecan esejiziranjem i rekonstrukcijom Handkeovih poseta Kosovu i Republici Srpskoj. U svakom slučaju, proveo sam poslednjih godinu i po dana boreći se sa vlastitom nepismenošću, kako reče jedan drugosrbijanac, mada ja mislim da smo svi mi manje-više nepismeni dok ne dokažemo obrnuto. Handke je govorio mnogo univerzalnijim jezikom, pa je tako nelogično da nije on postao guru druge Srbije, nego neko drugi ko je očigledno programski fokusiran na to da se dokaže da su Aleksinac i Jagodina jednako što i Albah ili neka druga zabit u kojoj se razvija fašizam. Ako postoji slobodan čovek danas, to je Peter Handke - nedvosmislen je Kusturica.

