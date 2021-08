RIBLJA ČORBA SVIRA ZA MIŠU ALEKSIĆA! Na Tašmajdan stigli poznati: Marko Kešelj, Filip Živojinović, Mali, Vesić, a evo ko je još tu

Simbolično 16. avgusta, na dan kada je rođen čuveni basista Miša Aleksić, večeras na stadionu Tašmajdan u Beogradu sviraju Riblja čorba i prijatelji u njegovu čast. Sav prihod namenjen je Mišinoj porodici.

Na događaju su se pojavili braća Jelić iz YU grupe:

foto: Damir Dervišagić

Filip Živojinović

foto: Damir Dervišagić

Siniša Mali

foto: Damir Dervišagić

Aleksandar Vulin sa suprugom

foto: Damir Dervišagić

Marko Kešelj sa suprugom Jovanom

foto: Damir Dervišagić

Goran Vesić

foto: Damir Dervišagić

Vladimir Đukanović sa suprugom.

foto: Damir Dervišagić

Pred početak konceta medijima su o Miši govorili Momčilo Bajagić Bajaga i Mišina ćerka Mina.

foto: Damir Dervišagić

- Pomešana osećanja, drago mi je da su napravili koncert u njegovu čast. Naravno da mi je teško što ga nema, pomešana osećanja, biće dobar koncert. To je jedino što možemo da uradimo da malo podsetimo ljude na Mišu i na pesme koje je on pravio. Sviraće se pesme koje je on pravio - rekao je Bajaga.

foto: Damir Dervišagić

- Verujem da je ponosan i da nas gleda. Drago mi je što će biti njegovih kolega da pevaju njegove pesme i da se čujemo dovoljno glasno da nas Miša čuje. Vrlo sam potrešena i pod velikim sam stresom, ali izguraću. Nije bilo lako, teško mi je što sam za ovaj koncert birala slike i snimke koji će se vrteti, ali sigurna sam da je Miša ponosan na mene - rekla je Mišina ćerka Mina.

Na ovom posebnom događaju, kao gosti će se nastupiti i čuvena imena domaće rok scene: Momčilo Bajagić Bajaga, Zvonimir Đukić Đule, Nikola Čuturilo Čutura i Žika i Dragi Jelić (Ju grupa). Riblja čorba izvešće svoje najveće hitove, među kojima će se naći čuvene pesme koje je Aleksić komponovao, kao što su "Ostaću slobodan" i "Amsterdam".

foto: Damir Dervišagić, Tamara Trajković

Miroslav Aleksić, poznatiji kao Miša, rođen je u Beogradu 16. avgusta 1953. godine. Gotovo ceo svoj profesionalni vek posvetio je rokenrolu. Svirao je u nekoliko manje afirmisanih sastava, ali i u poznatoj grupi SOS, u stvari prethodnici Riblje čorbe. Jedan je od osnivača te grupe, koja će s vremenom izrasti u domaćeg gorostasa rok muzike, čija je slava daleko prevazišla granice svoje domovine. Miša Aleksić se uspešno bavio, u više navrata, i privatnim biznisom, ali mu je Riblja čorba zauvek bila i ostala najvažnija. Bio je je oženjen Jasminom, s kojom ima ćerku Minu.

Organizatori koncerta su Centar beogradskih festivala - CEBEF i Melos Estrada.

Kurir.rs

Bonus video:

00:21 RIBLJA ČORBA POSVETILA NASTUP MIŠI ALEKSIĆU