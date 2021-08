U KRALJEVU POČEO STRIT ART FESTIVAL: Na Trgu srpskih ratnika sviraju Negativ i Artan Lili

Kulturni centar "Ribnica" Kraljevo organizuje festival alternativnih umetnosti Strit art od 18. do 28. avgusta, a program je otvoren sinoć izložbom slika i crteža autora Stefana Mihailovića ("Bezobrazlook art") u galeriji ove ustanove kulture.

Kako je najavljeno, od 19. do 22. avgusta učenici Umetničke škole u Kraljevu, sa profesorkom Alisom Matović, radiće mural na potpornom zidu atletskog stadiona kraj Ibra. Mural će biti veselog kolorita, uz figuraciju u pokretu koja naznačava igru, sport, radost, kreativnost i lepotu života, mladosti i umetnosti. Na sportskim terenima i na obali Ibra u sredu, 25. avgusta od 17 do 20 časova, održaće se program za decu i mlade: orijentiring (radionicu vodi Snežana Todosić), NTC dramske radionice (voditeljka Tijana Kesić Stamenković), mala škola crtanja i slikanja (Atelje "Krug" - Aleksandra Spasović), zabavno-kreativne radionice za najmlađe (igraonica "Mačak u čizmama"), radionice aikida (Klub realnog aikida Anđeo, Kraljevo), joge (Joga centar Kraljevo), karatea (Karate klub King), fudbala (FK Bubamara 91), odbojke (OK Gimnazijalac Kraljevo) i kik-boksa (KBK Sloga). Biblioteka Kulturnog centra, na štandu kraj Ibra, besplatno će upisivati zainteresovane.

Za ljubitelje roka poslednje dve večeri biće organizovani koncerti. U dvorištu Francuske kuće u petak, 27. avgusta, u 21 čas održaće se koncert Kralja Čačka, a na Trgu srpskih ratnika u subotu, 28. avgusta, od 20 časova nastupiće muzički sastavi Artan Lili, Negativ i Suril.

Svi programi su besplatni za publiku.

