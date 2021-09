IZMEĐU 2 MILOŠA! BIKOVIĆA ODBILA, A LJUBILA SE SA TIMOTIJEVIĆEM: Milica Pavlović iskreno o novoj seriji, glumi i kolegama!

Prva epizoda serije "Pevačica" izazvala je brojne reakcije javnosti, a mnogi su iskoristili priliku da pohvale glumu Milice Pavlović koja se prvi put priključila glumačkom svetu.

Priču o mladoj zvezdi kojoj život daje sve o čemu je maštala - preseljenje u veliki grad, slavu i ljubav najpoznatijeg producenta u zemlji, a zatim spletom misterioznih okolnosti tragično završava, predano je dočarala publici koja je imala prilike i da je vidi u scenama zbog kojih se Milica "postidela" piše Mondo.

Ona je sada progovorila o ovom iskustvu, a otkrila da na početku nije ni shvatila da je dobila glavnu ulogu i otkrila kako se snašla pri prvom poljupcem sa glumcem Milošem Timotijevićem koji u seriji tumači njenog partnera i kompozitora Vladu Vidaka.

"Nigde u scenariju nije pisalo da će biti poljupca. Verovatno jer su ukapirali da sam strašno sramežljiva. I tako su oni upali u scenu, opustili me, uglavnom je to bilo u jutarnjim časovima kada se meni spavalo, i onda budu te prisne scene, onda mi samo priđe, ja nemam kud i to je to", rekla je Milica i dodala:

"Ni naš prvi poljubac u seriji nisam očekivala. U scenariju je pisalo - prisan zagrljaj".

Postiđena Milica je potom otkrila da je imala još ponuda kada je gluma u pitanju i to od Miloša Bikovića.

"Da, bilo mi je ponuđeno više uloga. Nisam ih prihvatila ne jer nisu bile dobre, nego mi nisu bile u tom momentu dovoljan izazov. Za film 'Hotel Beograd' me je zvao Miloš Biković i ponudio mi jednu malu, slatku, simpatičnu ulogu, gde bih ja trebalo da budem dobra 'riba'. Iako me je pozvao lično Biković, koji ima fantastične rezultate, koji je jedan od naših najvećih glumaca, nekako mi to nije bio izazov. Baš sam tad pričala sa prijateljima, veći izazov bi mi bio da ne progovorim ništa nego da na primer vidim Bikovića, budem čistačica, obrišem mu cipele, nego da budem dobra "riba'", rekla je Pavlovićeva u "Amidži šou".

(Kurir.rs/A.M./Mondo)

