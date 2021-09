ANASTASIJA JE DVA PUTA POBEDILA RAK: Mala dama sa velikim glasom posle teških životnih borbi izgleda SKROZ DRUGAČIJE! (FOTO)

Pevačica neverovatnog glasa, Anastasija, rođena je 17. septembra 1968. godine u Čikagu. Umetnica je dva puta pobedila rak, a danas proslavlja 53. rođendan.

Karijeru je počela da gradi kao plesačica 1983. godine, a pravu slavu stekla je nakon nastupa u MTV formatu koji se emitovao u periodu od 1985. do 1992. godine.

Muzičku karijeru započela je 1990. godine kao prateći vokal, 1993. je snimila prvi duet sa američkim di-džejem Dejvdiom Moralesom. Iste godine preselila se u Los Anđeles i objavila pesmu "One more chance". Od 1997. do 1999. godine bila je član benda "The Kraze", a njen debi album "Not that kind" objavljen je 1999. godine.

Album je postigao veliku uspeh na svim listama, a njen prvi singl "I'm Outta Love" je postao globalni hit 1999. godine. Prodala je preko 50 miliona ploča širom sveta, a zbog niskog rasta (157cm) dobila je nadimak "Mala dama s velikim glasom". Kritičari, mediji i fanovi smatraju je je kraljicom pop-soula.

Sa muzičke scene se povukla na vrhuncu karijere 2003. godine kada joj je dijagnostikovan rak dojke. Nakon tri godine borbe, pobedila je opaku bolest, makar na neko vreme. Početkom 2013. godine je bila primorana da otkaže evropsku turneju, jer joj se bolest vratila.

Ovog puta borba je kraće trajala i Anastasija je ponovo pobedila kancer. Iz straha da bi mogao ponovo, po treći put da se vrati, pevačica se odlučila na hrabar potez - odstranila je obe dojke.

Iako se vratila muzici, ređe smo je viđali u javnosti. Naočare, njen zaštitni znak, u potpunosti je odbacila nakon operacije 2005, a energična muzička diva pretvorila se u nežnu plavušu.

Anastasija više nije ni nalik muzičkoj zvezdi koja je nosila kožne pantalone, kratke topove i u pesmama bodrila žene nakon ljubavnih krahova.

