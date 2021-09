ON ĆE BITI NAJSTARIJA OSOBA U SVEMIRU IKAD? Fanovi Zvezdanih staza biće posebno u TRANSU, let će koštati 20.000.000 $

Bio je najmlađi kapetan Zvezdane flote, godinama je sigurno vodio "USS Enterprise" svemirskim bespućima. To je Vilijam Šatner (90) kao kapetan Džejms Kirk iz “Zvezdanih staza”, a upravo je njega Džefri odnosno Džef Bezos izabrao za putnika u svemir.

foto: Profimedia

Putovanje bi trebalo da bude u novembru, a ostale tri osobe će putovati sa Šatnerom u svemirskom brodu "Blue Origin" još se ne znaju piše TMZ. Kažu da će Šatner provesti 15 minuta u kapsuli "New Shepard", odnosno da će to biti tzv. civilni let. Takođe TMZ je rečeno i da je u planu snimanje dokumentarca o celom događaju, ali to je za sada na nivou priča.

Zna se da će Šatner biti najstarija osoba ikad u svemiru. Pre njega "rekord" je držala tets pilot Voli Fank, koja je imala 82 godine u julu, kad je sa Bezosom bila u "razgledanju" svemira, a stigli su do 107 kilometara visine. Inače, to je putovanje ostvarila 60 godina nakon što joj NASA nije odobrila let u svemir.

- Bio je najbolji dan ikad - rekao je tad Bezos.

foto: AP

Kako piše TMZ, nisu se oglasili ni glumac ni ekipa oko Bezosa. Simpatično je kako je vest o Šatnerovom letu u svemir objavljena na dan kad je tvitovao o svom novom albumu, koji opisuje kao autobigrafsko putovanje u poeziji i prozi, muzici, recitovanju. Sigurno velika avantura za vremešnog gospodina koji je dosad u svemiru bio samo u snovima, seriji ili filmu.

Ostalo je nejasno hoće li glumac sam platiti za ovo putovanje koje je na aukciji išlo i do 20.000.000 dolara, a kupio ga je bogati otac Oliveru Dimena.

foto: Profimedia

