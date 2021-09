OBUKLA NAJKRAĆU HALJINU NA SVETU! Glumica koju svi OBOŽAVAMO važi za vlasnicu NAJDUŽIH NOGU! U programu uživo PUCA od SEKSEPILA

Ivu Štrljić svakodevno gledamo u popularnim serijama, a danas se u programu uživo pojavila u nikad izazovnijem izdanju.

U izuzetno kratkoj haljinici Iva je govorila o svojoj karijeri i planovima za budućnost.

foto: Kurir televizija

Iva je nedavno dobila prestižnu nagradu Zlatna značka, za celokupno delovanje do sada.

- Meni to izuzetno znači, ovo je nagrada za moje celokupno delovanje do sada, i to samo znači da sam ja ispravno pratila svoj put do sada - kaže Iva.

Ne krije da je deca najviše prepoznaju, zahvaljujući popularnoj seriji koju svi obožavaju.

foto: Kurir televizija

- Ključno u našem poslu je da umete da čekate i da to što radite bude nešto blisko životu. Da vas narod voli, da vas publika voli - kaže Iva.

Pored toga što je u poslu nikad uspešnija, svi se slažu da Iva podjednako dobro izgleda, a kratka haljina samo je potvrdila epitet koji prati glumicu - da važi za vlasnicu najdužih nogu na javnoj sceni.

