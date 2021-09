NJOJ JE POSVEĆENA JEDNA OD NAJLEPŠIH LJUBAVNIH PESAMA: Bivša manekenka ŠOKIRALA novim izdanjem, poručili joj da PROMENI STILISTU!

Bivša manekenka Krisi Tajgen nedavno u društvu suproga, Džona Ledženda, uslikana u providnoj haljini ispod koje se jasno video njen veš, a ovo njeno izdanje izazvalo je podeljene reakcije na internetu.

foto: Profimedia

Nekadašnja manekenka uslikana je u Njujorku sa suprugom, muzičarem Džonom Ldžendom dok je odolazila na večeru, a za tu priliku odlučila se za crnu, providnu čipkanu haljinu.

Ispod ove provokativne toalete Krisi je nosila samo veš, crni brushalter i duboke gaćice u istoj boji, a kada je reč o obući odlučila se za duboke čizme sa visokom potpeticom. Kombinaciju je upotpunila malom crnom torbom sa zlatnim detaljima, a ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, Krisino izdanj se nije dopalo njenim pratiocima.

foto: Profimedia

"Ženo, promeni stilistu", "Šta joj se desilo, nekada je bila ikona stila", "Ovako se obučeš kada želiš da privučeš pažnju"... samo su neki od komentara na račun manekenkinog izdanja.

Podsetimo Džon Ledžend je jednu od najlpših ljubavnih pesama "All of me", posvetio upravo svojoj supruzi.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

