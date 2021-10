DANIJEL KREJG DOBIO ZVEZDU NA BULEVARU SLAVNIH: Čast mi je da hodaju po meni!

Glumac Danijel Krejg dobio je zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih, nekoliko dana pre početka prikazivanja poslednjeg nastavka Džejmsa Bonda u Sjedinjenim Državama.

Glumčeva roze zvezda 2704. je po redu na Stazi slavnih i ispred adrese Holivud Bulevar 7007, te je postavljena pored zvezde pokojnog Rodžera Mura, koji je od 1973. do 1985. glumio Bonda u sedam filmova.

- Apsolutna mi je čast da po meni hodaju u Holivudu - rekao je Krejg.

- To što sam na ovom pločniku okružen svim tim legendama čini me jako, jako, jako srećnim čovekom - rekao je on.

Producenti filma, Barbara Brokoli i Majkl G. Vilson, zajedno s Ramijem Malekom, koji glumi negativca Safina u „No Time to DIe“, bili su na svečanosti posvete zvezde.

Krejgov sledeći angažman biće igranje Šekspirovog Magbeta na Brodveju u martu sledeće godine.

