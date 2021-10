UZNEMIRUJUĆA FOTKA! MODNI KREATOR PRIZNAO ŠTA MU SE DESILO: Kamin u njegovoj kući eksplodirao, a on ceo u ZAVOJIMA! Preživeo HOROR

Kreativni direktor poznatog modnog brenda Olivije Rusten, podelio je fotografije na Instagramu na kojima se vidi njegovo telo celo u zavojima.

Olivije je 2020. godine doživeo stravičnu nesreću kada je u njegovoj kući eksplodirao kamin. Njegova koža jako je oštećena, a kreator je nemili događaj jedva preživeo. On je sada na Instagramu podelio kako je tada izgledao, pa napisao poruku koja je rasplakala mnoge.

"Konačno sam spreman da podelim ovo. Predugo sam to krio i vreme je da znate. Pre tačno godinu dana kamin u mojoj kući je eksplodirao, sledeće jutro probudio sam se u Parizu u bolnici. Profesionalci koji su u to vreme imali kovid pacijente uradili su fantastičnu stvar za mene. Ne mogu dovoljno da im zahvalim", počeo je on, pa nastavio:

foto: Printscreen/Instagram

"Uradio sam sve da sakrijem ovo od što više ljudi i čuvao tajnu sa prijateljima i timom. Da budem iskren, ne znam zbog čega me toliko bilo sramota, možda zbog opsesije savršenstvom koje je poznato u modi, kao i svojih nesigurnosti... Dok sam se oporavljao, radio sam dan-noć i pravio svoje kolekcije, kako bih naveo sve da sanjare o mojim kolekcijama dok krijem ožiljke pod maskama, rolkama, dugim rukavima i prstenjem kroz moje brojne intervjue i fotoeditorijale."

"Shvatio sam da je moć društvenih mreža da pokažete ono što želite. To je naš novi svet. Sada, godinu dana kasnije ja sam - izlečen, srećan i zdrav. Sada shvatam koliko sam blagosloven i zahvaljujem Bogu svakog dana svog života. Moj poslednji šou bio je o slavlju izlečenja od bola i hvala svima. Danas se osećam tako slobodno, dobro i srećno. Počeo sam novo poglavlje sa osmehom na licu i srcem punim zahvalnosti... Uvek postoji sunce posle oluje", zaključio je on.

Kurir.rs/K.Đ.