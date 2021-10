MATIJA BEĆKOVIĆ OTVORENO ZA KURIR: Knjiga će opstati, svi moderni mediji će propasti

Naš istaknuti pisac, akademik Matija Bećković potpisivao je juče svoja dela u knjižari izdavačke kuće "Vukotić medija" u Beogradu i družio se s čitaocima.

On za Kurir nije krio radost što njegovu publiku čine mladi ljudi i u velikoj meri pripadnice lepšeg pola, uz konstataciju da je korona zadala veliki udarac piscima, ali i ljubiteljima knjiga.

Već dve godine zaredom odlaže se Sajam knjiga. Kako to utiče na pisce i čitaoce?

- To predstavlja neki dan žalosti što se tiče knjige, književnosti i mnogobrojnih čitalaca, zato što je Sajam knjiga najposećenija manifestacija koja se održava u Beogradu, i to je jedan fenomen već godinama. Znate, više posetilaca ima na Sajmu knjiga nego na sajmovima automobila i turizma. Sajam na neki način demantuje ono što se o knjizi priča tokom cele godine. Ali evo sad se izdavači snalaze, tako da se sajam umnožava, pa su se oni štandovi sa sajma premestili u knjižare širom Srbije.

Živimo u vremenu kada ljudi sve manje čitaju, pa je odlaganje ili neodržavanje sajma veliki udarac na svet književnosti. Kako podstaći ljude, naročito mlade, da više čitaju?

- To je uobičajena fraza da se više piše nego što se čita, ali sajam i slične prilike pokazuju da čitaoci postoje i da su pisci u prilici da ih u takvim okolnostima vide prvi put, i uvek se iznenade. Oni uprkos svemu postoje. Stalno se govori da su knjigu zamenili drugi mediji, ali kako je već rečeno više puta, na početku je bila knjiga, pa će biti i na kraju, ona će nadživeti sve te medije. Ispašće da su svi ti moderni mediji privremeni, a da je knjiga stalna.

Primetan je veliki broj zainteresovanih za vaše knjige. Veliku većinu čine dame. Da li to za vas predstavlja pozitivno iznenađenje?

- I mene zanima na koji se to način informišu, kako saznaju i kako dolaze do ovih knjiga, pošto im to niko ne preporučuje. Druge stvari se nude silnom propagandom, spotovima i emisijama. Da bi neko slušao neku pesmu, zabavnu melodiju, prate je neki spotovi, koji su čitavi filmovi, i stalno se slušaoci podmićuju nekim dodacima. Za knjigu nema ničeg sem gole reči, pa ipak postoje ljudi koji ostaju verni knjizi i ne samo oni što su bili, nego se javljaju novi, i nijedna prava reč ne propadne.

Primetna je velika količina pozitivne energije koju prenosite na sve oko sebe, uprkos vašim godinama. Kako to uspevate?

- Ne može u našem vremenu da se govori bez humora. To je odlika modernog mišljenja.

