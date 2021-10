NJU JE MARKO ŽIVIĆ VOLEO: Glumac 10 godina bio u vezi sa devojkom Majom! Upoznali se u pozorištu! (FOTO)

O privatnom životu Marka Živića, koji je pre dva dana sahranjen na Novom groblju, vrlo malo se zna, osim da je bio u braku s voditeljkom Natašom Pavlović. Ipak, na večnom ispraćaju pažnju je privukla devojka koja je sve vreme bila uz glumčevu porodicu, a sa kojom se, kako su otkrili mediji, zabavljao punih deset godina. Kako Kurir saznaje, u pitanju je Maja Arsić, šminkerka zaposlena u Pozorištu na Terazijama, gde je i upoznala glumca, koji je bio stalni član te kulturne ustanove.

foto: Nebojša Mandić

Sahrana glumca bila je veoma potresna, posebno za njegovu porodicu, koja ga je u neverici i u suzama ispratila na večni počinak. Pored brojnih kolega i prijatelja koji su došli da se poslednji put pozdrave sa Živićem, u prvim redovima je bila i njegova dugogodišnja devojka Maja. Ona je sve vreme plakala, a gotovo da se nije odvajala od glumčeve sestre Nevene, koja je takođe bila neutešna.

foto: Nikola Anđić

Markova partnerka izazvala je veliku pažnju javnosti, posebno zbog toga što se o njihovoj vezi nije znalo ništa. Naš izvor blizak glumcu kaže da to i ne čudi, jer se on uvek trudio da svoj emotivni život drži podalje od očiju javnosti, a na tome je insistirala i Arsićeva.

Naime, Maja nikada nije želela da se eksponira u javnosti, da bude deo "džet-seta", već je želela miran i normalan život. To je i na samom početku veze tražila od Marka i rekla kako bi volela da njihov odnos ostane samo njihov. On je to prihvatio, naročito jer ni sam nije želeo da bude predmet interesovanja medija i javnosti, generalno. Iako se nisu eksponirali, na Instagram profilu Marka Živića može se naći jedna fotografija s partnerkom kada su pre dve godine bili na odmoru na Zanzibaru ( na slici devojka do Marka).

foto: Instagram

Inače, kako naš izvor kaže, Marko i Maja su se poznavali mnogo pre nego što su otpočeli vezu, što i ne čudi, s obzirom na to da su radili u istom pozorištu. Iako su se gotovo svakodnevno sretali, u početku nisu bili bliski, međutim, sve se promenilo kada su se jednom prilikom slučajno sreli u gradu. Našli su se u zajedničkom društvu, gde su razgovarali mnogo opuštenije nego na poslu, i prosto su shvatili da se jedno drugome dopadaju. Ubrzo nakon toga su započeli vezu, koja je trajala punih deset godina, sve do njegovog tragičnog odlaska.

Marko i Maja su imali velike planove za budućnost. Njih dvoje su godinama unazad živeli zajedno, odlično su se slagali i funkcionisali, a nedavno su nabavili i prvog zajedničkog kućnog ljubimca, psa terijera za kog su bili jako vezani, kaže naš sagovornik.

foto: Stefan Jokić

Osvojila ga manekenka Posle razvoda s Natašom, ljubio Nevenu Milićević Pre veze s Majom, a nakon razvoda od Nataše, Marko je neko vreme bio u vezi sa manekenkom Nevenom Milićević. Njih dvoje su se 2010. godine upoznali na jednom splavu, nakon čega su ubrzo otpočeli romansu. Na pitanje medija da potvrdi informaciju, glumac se tada našalio u svom prepoznatljivom stilu. foto: Printscreen/Instagram - Nevena je lepo ime za lepu devojku, a tako mi se zove i sestra - rekao je Živić tada. Ipak, kako je Nevena ubrzo nakon toga otišla za Njujork, gde je imala angažmane, a Marko je otputovao u Banjaluku, njihova veza nije dugo opstala. Iako su pokušali da održavaju ljubav na daljinu, to im nije pošlo za rukom, pa su se rastali.

Bonus video:

03:56 MARKO ŽIVIĆ IZGUBIO BITKU SA KORONOM: Kolege ne mogu da zaustave suze dok se opraštaju od glumca