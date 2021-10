SLAVKO ŠTIMAC O ČUVENOJ SCENI IZ VARLJIVOG LETA! Glumac o ovome nikada nije govorio: Bilo me je SRAMOTA!

Glumac Slavko Štimac je ostao upamćen po ulozi Petra u „Varljivom letu ’68”, a scena koja je obeležila film teško mu je pala.

Kada pomislimo na Slavka Štimca, prvo nam kroz glavu prolazi scena iz filma „Varljivo leto’68”, u kojoj mu Danilo Bata Stojković govori: „Mesi,mesi, neće ništa da ti škodi”,u kojoj je popularni glumac bio u provokativnoj pozi sa Draganom Varagić (Jagodinka Simonović).

Štimac se takođe odlično seća tog čuvenog momenta, ali kaže da mu snimanje ljubavnih scena poput te nimalo ne prija.Glumac se sada osvrnuo i na trenutne angažmane, kao i na odnose sa mlađim kolegama.

– Sve te ljubavne scene mi uopšte ne prijaju, ne volim da ih snimam i to nema nikakve veze od izbora partnerki u filmu ili seriji u kojima glumim. Jednostavno, kada nema neke hemije, nema potrebe za takvim scenama.

- Konkretno, ta scena sa Jagodinkom ispala je onako kako sam i očekivao. To je očigledno ono što sve najviše i zanima. Mene lično je bilo sramota da sebe kasnije gledam u toj sceni, ali to je gluma, na to se naviknete kroz vreme – rekao je Štimac kroz smeh.

