SRPSKI GLUMAC ZBOG ORUŽJA MOGAO DA NASTRADA U POZORIŠTU: Viktor Savić i Nebojša Dugalić o slučaju Aleka Boldvina!

Incident koji se desio na snimanju najnovijeg filma Aleka Boldvina gde je on oružjem, koji je bio rekvizit na setu, upucao direktorku fotografije Halinu Hačins i ranio reditelja Džoela Souzu, podigao je svetsku javnost na noge.

Ni naši glumci nisu ostali imuni na ovaj događaj. Nebojša Dugalić i Viktor Savić ispričali su kakva je procedura kod nas kada se na setu koristi oružje, da li su se nekad dešavali incidenti i kako se oni osećaju kada snimaju scene u kojima moraju da pucaju.

foto: Profimedia

Čuveni glumac Nebojša Dugalić ispričao je ko je zadužen za oružje na setu te priznao da je čuo za mnogo incidenata, pa čak i jedan koji se desio nedavno na predstavi u jednom našem pozorištu.

"Procedura je takva da postoji zaduženi profesionalni oružar koji proveri svaku upotrebu oružja ili bilo čega što je opasno na taj način, a osim toga, sada se u novije vreme sve više ta simulacija pucnjeva i ostalog radi u postprodukciji, gde se naknadno na slici rade ispaljivanja metka, vatre i ostalo. To je, naravno, mnogo bezbednije, na snimanju se simulira trzaj, a onda oni posle dorade pucanj. Ja se iskreno nadam da će nam, u vreme ove tehnologije, omogućiti da se više ne igramo tim stvarima, nego da sve radimo tako, da nema pucnjeva, ćorci, pravi meci i ostalo. Ovde je zaista čudno da je neko imao prave metke, da je postojala ikakva mogućnost da se tako nešto desi. Nažalost, nije jedini slučaj, bilo je mnogo takvih, ja sam čuo za mnogo takvih incidenata, to je neverovatno da se dešava po ko zna koji put", rekao je Nebojša i otkrio da poznaje jednog svetski poznatog tenora, koji je pukom srećom ostao živ:

"On je bio ranjen na predstavi, a ostao je živ samo zahvaljujući tome što je nekim čudom stao za tri stepenika više nego što inače stoji, tako da je bio ranjen samo u noge, a inače je neko stavio pravi metak u oružje."

Dugalić je ispričao i da se nedavno desio incident u predstavi u pozorištu na Terazijama.

foto: Damir Dervišagić

"Kolega Milan Antonić ima scenu, komedija je u pitanju, on ima scenu gde kao prisloni pištolj na šlem na glavi i kao treba da puca, a da se ispostavi da nema metka i da pištolj škljoca. Međutim, neko je umesto jednog stavio dva metka u pištolj. On je taj jedan trebalo da opali, a drugi put kad kao pokuša da puca, da se ispostavi da metka nema. On je prislonio pištolj na šlem, pucao je i čuo se pucanj. Mi nismo znali šta se dešava, sva sreća bio je ćorak i to što je on imao šlem na glavi, ali mogao je da ga nema i da bude jako opasno, moglo je svašta da bude, ali hvala Bogu pa nije. Dešava se, ali eto taj zvuk pucnja sada puštamo iz offa i niko se neće više igrati sa tim", priča Nebojša i otkrio ko, po njegovom mišljenju, može biti kriv za ono što se desilo na snimanju filma Aleka Boldvina:

"Mislim da zaista nema osnove da bi on (Alek Boldvin) mogao biti kriv jer on dobije rekvizitu u ruke i on je uzima sa poverenjem da je odgovoran čovek za to već uradio svoj deo posla. On je čovek, kako sam razumeo, probao pred scenu da vide kako će to izgledati, nije slutio šta je u pištolju. Tako da ne verujem da može biti osnova da on bude odgovaran, ali eto, videćemo", zaključio je Nebojša.

Mladi glumac Viktor Savić takođe je ispričao da na setovima postoje oružari koji se bave time da sve bude bezbedno na snimanju, a otkrio je kakva su njegova iskustva i da li mu je nekad teško da snima scene u kojima kao rekvizit koristi oružje.

foto: Nemanja Nikolić

"Ja sam snimao i sa ćorcima, a ima i toga da se radi u postprodukciji. Prosto, oružari su ti koji su zaduženi za to i ne bi trebalo da ima propusta. Individualno je od čoveka do čoveka da li mu je neprijatno da snima scene u kojima drži oružje, meni lično nije bio problem. U principu te uvek upozore, iako to treba da se zna, da nikad ne gađaš direktno, bez obzira što je to ćorak, uvek gađaš sa strane, bilo da je pozorište ili snimanje filma", kaže Viktor, te ističe da nije čuo da je kod nas bilo nekih većih incidenata:

"Kod nas ne, koliko se sećam, to je usmrtilo Brendona Lija, eto to je neki slučaj koji znam i ovo sada. Zaista nisam čuo da se bilo kakav incident desio kod nas, ja tome nisam prisustvovao nikada."

Podsetimo, Alek Boldvin se oglasio nakon incidenta, rekavši da radi sa policijom na rasvetljavanju zločina i da aktivno učestvuje u istrazi kako bi se saznalo šta se tačno dogodilo. Glumac je sve vreme bio podrška porodici žene koju je upucao, njenom suprugu i sinu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./24sedam

Bonus video:

08:53 BOLDVINU JE PODMETNUTO: Kaskader otkrio pozadinu tragedije na SNIMANJU FILMA