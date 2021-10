NIŠTA U ŽIVOTU NE RADIM DA SE BILO KOME DOPADNEM: Prelepa glumica otvorila dušu o svom životu i umetnosti

Jelica Kovačević je priznata dramska umetnica i glumica, koja predano nosi svu lepotu i težinu svog posla. Niti njene duše su čvrsto isprepletane sa glumačkom, ali i drugim umetnostima.

Jeličina želja je bila da je da vidimo kao običnu ženu, koja uživa i u porocima i u životu.

- Ništa u životu ne radim da se bilo kome dopadnem. Iako moj suštinski poziv ima veze sa tim da se dopadnem ljudima. Volim da se dopadnem prvo samoj sebi da sam u nekoj jedinstvenosti - rekla je Jelica.

Ispričala je šta se to u njoj dešava dok slika.

- Pa nema tu opuštanja. Vi ne možete da stanete - objasnila je Jelica. O ljubavi je rekla da su naši preci znali šta to znači.

- To su naši preci i te kako znali, to što smo svi različiti.To je neka moja filozofija. Vidi očima anđela, to je Ginsburg rekao.

Jelici su važni ljudi i to sa kim je, a ne gde je, i upravo zato je atelje Zorana Čalije njeno malo utočište. Takođe smatra da se ljudi u našim životima ne pojavljuju slučajno.

