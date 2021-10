PUCALI SU IZ 20 PRAVIH PIŠTOLJA I PUŠAKA, MECI SU PRŠTALI NA SVE STRANE! Glumac otkrio šta se sve dešavalo na setu SMRTI! (VIDEO)

Ijan A. Hadson, glumac u filmu 'Rust', na čijem setu je Alek Boldvin (63) slučajno upucao snimateljku Halinu Hačins i reditelja Džoela Suzu je progovio o celom iskustvu i snimanju, koje je bilo "opasno po život".

Ispričao je da je bio prestravljen za vreme snimanja scene u kojoj drugi ubijaju njegov lik odmetnika koristeći pritom 20 pištolja i dve puške - sve redom pravo oružje rekao je on za TMZ.

On je glumio razboj nika kog ubija jedan od junaka filma, a njegova poslednja scena je snimljena 8. oktobra. Između ostalog, rekao je i da mu se činilo da se više pažnje poslvetilo zaštiti skupe filmske opreme, u ovom slučaju kamere nego ljudi. Rekao je da je kamera imala neki štit, a da je njemu bilo čudno da on stoji nezaštićen dok su ćorci leteli svuda naokolo.

- To me nateralo da preispitujem to što sam bio ispred kamere i između sve te vatre. Zapravo sam osetio kako mi ćorci udaraju u lice i telo. Osećao sam kako se iz sačmarice izlazi vetar - ispričao je, te dodao da je produkcija bila "zastrašujuća" i da je imala užurbani raspored.

- Bilo je teško. Bilo je opasno po život. Bilo je previše nestvarno - zaključio je Hsdson. Otkrio je da su glumci na setu čak i pre nego što je Boldvin slučajno ubio snimateljku Halinu Hačins otvoreno su raspravljali o svojim strahovima da bi se takva tragedija mogla dogoditi.

- Svi smo se složili koliko je to bilo intenzivno i zastrašujuće. Nekoliko puta smo se prisetili slučaja smrti Brendona Lija 1993. godine. Mi ovo radimo na isti način na koji su to radili tada, pre 30 godina - kaže Hadson, koji nije o tome ranije govorio jer je, kaže, novi glumac pa nije hteo da stvara probleme.

- Neki od glumaca su dvostruko i trostruko proveravali svoje oružje nakon što bi ga dobili, bilo ono "hladno" ili "vruće", odnosno prazno ili napunjeno municijom koja ne treba da se koristi - ispričao je i stao u obranu oružarke Hane Gutijerez Rid ii rekao kako je radila fantastičan posao iako je bila pod vremenskim pritiskom i dodao da je reditelj Džoel Suza hvalio nju zbog odličnog posla i dodao da niko od filmske ekipe nije koristio oružje kada su kamere bile isključene.

