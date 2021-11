NATALI DIZDAR PRED SVOJ NASTUP U BEOGRADU: Odrasla sam na hitovima Olivera Mandića i EKV

Hrvatska pop pevačica Natali Dizdar je publiku osvojila već prvim nastupom u jednom muzičkom takmičenju, a uskoro će proslaviti dve decenije na muzičkoj sceni. Danas sa radošću najavljuje još jedan dolazak pred beogradsku publiku, zakazan za 26. novembar u Bitef art kafeu, a za Kurir otkriva ko su joj bili muzički uzori i zašto je obradila samo hit Olivera Mandića.

- Izuzetno se radujem dolasku u Beograd i srećna sam što ću konačno uživo videti fanove, sa kojima sam u poslednje dve godine mogla komunicirati isključivo virtuelno. Bitef je jedno od meni omiljenih mesta i nadam se da ćemo uz pomoć mog benda i beogradske publike imati veče za pamćenje - kaže Natali na početku razgovora.

Pevačica je iskoristila prisilnu pauzu od nastupa tokom "zaključavanja" i vredno je radila na novim pesmama. Objavila je singl "Kad mislim na to", a u završnoj pripremi je i nekoliko novih numera koje namerava da izda u obliku EP. Takođe, okušala se i u projektu BETI - gde je sa muzičarima iz grupe Majales objavila pesme "Slobodna" i "Vili".

- Pesma "Kad mislim na to" je prvi singl sa nadolazećeg EP, na kojem će se naći pet pesama, a koji trenutno završavamo u studiju i čijem izlasku se nadam uskoro. Sve dosta zavisi i od situacije sa koronom, a i nemam neku potrebu da požurujem projekte u kojima se nalazim. Čekamo pravi trenutak - priznaje umetnica.

Natali je karijeru počela u muzičkom takmičenju.

- Imala sam 19 godina. Bio je to prvi šou-program te vrste. Nikad nisam bila opterećena uspehom i pobedom. Takmičenje je oblikovalo moju dalju karijeru. Srećna sam i danas dok sam na sceni - iskrena je mlada umetnica.

U Srbiji nije prvi put, a na koncertima rado izvodi i hit "Osloni se na mene" Olivera Mandića.

- Ne pevam kavere, osim te pesme. Ona je meni mnogo značila u mom odrastanju. I danas to sviram na koncertima i to mi je draga pesma. Bilo je dosta njegovih pesama u izboru. Sjajna je za bend i mogu da je izvedem na svoj način. Slušala sam i Haustor, Džinkse, TBF, Josipu Lisac. U srednjoj školi sam otkrila EKV kao bend. To je bila grupa koja nije bila u mom vremenu. Otkrila sam tada i celo novi talas. I EKV rado sviram na svojim koncertima - zaključuje Dizdareva, koja iz Beograda kreće na svoju veliku turneju.

Zanimljivosti o Natali

- Natali živi na relaciji Zagreb-London, gde joj živi dečko Vilijam, Amerikanac francuskog porekla - Po zanimanju je socijalni radnik - Tokom leta Natali radi i kao skiper na međunarodnim jedrilicama - Većinu vremena ipak provodi u Zagrebu, radi kao terapeut

