BRITNI SPIRS NAPUNILA 40 GODINA! Njen život je bio TURBULENTAN: Od 2 venčanja, razvoda do OBRIJANE glave i gubljenja SLOBODE! FOTO

Britni Spirs je napunila 40 godina, a iza nje je porilično turbulentan period. Verila se, oslobodila starateljstva svog oca i povratila svoju slobodu.

Ako bi se nevini posmatrač zapitao, hronologija njenog burnog života počinje još u detinjstvu, a na ovaj poseban dan je najbolje sumirati 40 godina skandala, plača, smeha, pesme i obrijane glave.

Britni Spirs je rođena u saveznoj državi Misisipi, a odrasla je u Kentvudu. Njena majka Lin je bila učiteljica u osnovnoj školi, a otac Džejmi je radio je građevini. Prema njemu je Britni od malih nogu počela da oseća strah, s obzirom na to da se često opijao i maltretirao njenu majku.

Velika priča o Britney počinje 1989. godine kada se kao osmogodišnjakinja prijavila na audiciju za show Miki Maus Klub Dizni kanala. Iako su na prvi mah producenti jednosložno odlučili da je Britni premlada za javni nastup, jedan joj je ipak, shvativši koliko je talentovana, odlučio je da pronađe agenta u Njujorku. Upravo je zahvaljujući njemu sa majkom i mlađom sestrom nekoliko meseci provela na Menhetnu, pohađajući "Professional Performing Arts School".

Godine 1991. glumi opsednuto dete u filmu "Ruthless". Iako prvu audiciju za Kčlub Mikija Mausa nije prošla, u novom pokušaju, kao jedanaestogodišnjakinja, prolazi audiciju i uz Kristinu Agileru, Džastina Timberlejka i Rajana Goslinga blista u dečjem šou programu. Sa 14 je napustila školu kako bi se potpuno posvetila estradnoj karijeri, što je podržavala i njena majka.

"Bila sam sigurna da Gospodin ima planove za nju", govorila je majka Lin.

Nakon završetka snimanja šou programna na Dizniju, upisala se u srednju školu. Već s 15 godina s Džajv Rekordsom potpisuje ugovor i u naredne dve godine snima svoj debi album sa producentima Erikom Fosterom Vajtom i Maksom Martinom.

Početkom 1998. snima album "Baby One More Time", koji je u prodaju pušten tek godinu dana kasnije. U međuvremenu, Britni snima reklame po tržnim centrima. Kada je album konačno bio objavljen, postigao je uspeh i vrlo brzo se našao na vrhovima svih muzičkih top lista, što ga je učinilo prvim debi albumom koji je postao album godine u Sjedinjenim Državama.

Upravo je ovaj spot pokušaj njenih menadžera da se obogate na tada maloletnoj Britni. Sve je to ostavilo traga i na njoj. Već s 13 godina počela je da pije, a drogu je konzumirala na snimanju prvog albuma. S nepunih 15 godina izgubila je nevinost sa izvesnim Režom Džonsom, tada 17-godišnjakom, iako se zaklinjala kako svoje prvo sekusalno iskustvo čuva za Džastina Timberlejka.

Svi se sećajunjezine legendarne i po mišljenju mnogih neprežaljene veze s njenim kolegom Džastinom Timberlejkom. Upoznali su se na Dizniju, a onda nešto kasnije, 1999. godine, i potvrdili romansu koja je trajala do 2002. godine. Njihov je krah bio veoma turbulentan i o njemu se govori i dan danas, a već je dobro poznata činjenica da je nakon prekida Džastin izbacio pesmu "Cry Me a River" kojom je aludirao na Britninu prevaru zbog čega su je mnogi tada javno vređali. Nakon ovogodišnjeg dokumentarca o pevačici, obožavatelji su napali Džastina zbog čega se on na kraju i javno izvino za sve poteze koje je nekada činio i koje sada smatra pogrešnim. Ipak, razlog njihovog raskida nikada nije postao poznat javnosti, iako je Džastin u jednom intervjuu izjavio da je obećao pevačici da nikada javno neće reći zašto su te 2002. godine krenuli svako svojim putem.

Godine 1999. dobila je i brojne MTV nagrade, poput Nagrade za najboljeg ženskog izvođača, najbolju pop pevačicu, najboljeg novog izvođača i najbolju pesmu. Iste je godine s majkom Lin napisala knjigu "Od srca srcu", u kojoj pišu o životu, ljubavi i snovima, ali i daju odgovore na neka univerzalna pitanja. Uskoro je osnovala i Fondaciju Britni Spirs, koja organizuje letne kampove u saveznoj državi Masačusets za siromašnu decu.

Drugi album "Oops!... I Did It Again" pojavio se u prodaji nedugo nakon njenog osvajanja nagrade Gremi te je uskoro postao najbolje prodavan album neke pevačice ikada u SAD, a za njega je dobila još dve nominacije za Gremi. Britni nastavlja niz pa 2004. godine osvaja Gremi za pesmu "Toxic" koju je pevačica napisala za dečka od kog je tada bila jednostavno "zavisna". Opra Vinfri (67) ugostila je Briti i njenu majku Lin Spirs (66) koja je rekla da je pevačica još od svoje četvrte godine pokazivala znakove talenta koji je lansirao u svet pop muzike.

Godine 2004. Britni se zaljubila u repera Kevina Federlajna (43) za kog se udala te godine, a tri godine nakon zatražila je razvod. Dobili su dvojicu sinova o kojima se Kevin starao, a Britni je plaćala alimentaciju. Šon Preston je rođen 2005., a Džejden Džejms je rođen 2006. godine. Treba spomenuti i "brzinski" brak Britni Spirs koji je sklopljen u 55 sati, a okončan ubrzo nakon toga. Venčanje je bilo u Las Vegasu sa Džejsonom Aleksanderom. Tada kreće borba koja će potpuno obežiti karijeru popularne pevačice.

Zašto je Britni obrijala glavu 2007. godine? Pevačica je godinama morala trpeti život koji joj je bio nametnut, svaki dan je imala posebne rasporede kojih se striktno morala držati, svaki njen pokret u javnosti ili izjava morali su biti dobro isplanirani. Nakupljena anksioznost i depresija učinili su svoje. Vidno pod opijatima, Britni je 2007. godine ušla u frizerski salon i tražila frizerima da joj obriju glavu. Nakon što su šokirani frizeri odbili to da urade, pevačica je odlučila uzeti stvar u svoje ruke i to je učinila sama. Zatim je ošla u tatu salon i odlučila se tetovirati. Paparaci su te scene, naravno, snimili. Spirs je prvi put bila smeštena u ustanovu dok se suočavala s očitim problemima s mentalnim zdravljem usred opakog zlostavljanja paparaca 2008., tada se javlja i njen problem sa starateljstvom za koji krivi svoju majku.

Starateljstvo sud dodeljuje pojedincima koji nisu u stanju da donose sopstvene odluke, poput onih s demencijom ili drugim mentalnim bolestima. Pevačica je od 2008. godine bila pod starateljstvom oca Džejmija Spirsa (69) koji je imao mogućnost da kontroliše nju i njen novac. Ovakva vrsta starateljstva se pre svega dodeljuje osobama koje imaju intelektualne teškoće ili demenciju. Odluku koja je promenila karijeru ove pop dive doneo je ustavni sudija odlučivši da ona nije sposobna za upravljanje stečenim bogatstvom.

Priča se odvila tako da je otac Britni Spirs podneo peticiju za hitnu naredbu o "privremenom čuvanju" i tako je dobio kontrolu nad finansijskom imovinom svoje kćeri, uključujući njen dom u Holivudu i kreditne kartice. Nalog za to je izdao sud koji je kasnije "dokazao" da Britni nije sposobna brinuti se o sebi niti upravljati svojim poslovima. Kap koja je prelila čašu bio je dan kada je, tada 26-godišnja pevačica, kolima hitne pomoći odvezena u medicinski centar UCLA na trodnevnu psihijatrijsku procenu, a navodno pre prijema na psihijatriju pevačica nije spavala pet dana.

Starateljstvo nad pop pevačicom je završilo 2021. godine kada je sudija Brenda Peni u Los Anđelesu makla njenog oca sa trona i tako je izgubio sav nadzor nad imovinom svoje kćeri vrednom 60 miliona dolara. Pokret "Oslobodite Britni" je napokon došao na svoje. Miljenici pevačice su od njenog "zatvaranja" 2008. pokrenuli pokret i zajedno s njom se borili za oslobođenje koje su dočekali nakon 13 godina.

Britni Spirs nedavno je objavila da se verila sa Semom Asgarijem (27), svojim ličnim trenerom. Zaljubljena pevačica ovog lepotana je upoznala na snimanju svog spota 2016. godine i otad njihova ljubav ne jenjava - dokaz za to su i objave na Instagramu.

