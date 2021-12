REKAO JE DA ĆE SILOVATI MOG SINA (8), A MENI PRETIO SMRĆU: Isplivale nove optužbe protiv poznatog pevača i sve su JEZIVE!

Situacija oko poznatog pevača se komplikuje i svakog dana javnost saznaje nove užasavajuće detalje njegovih žrtvi koje tvrde da ih je seksualno zlostavljao i mučio.

Merilin Menson pretio je porodicama žena koje su ga optužile za seksualno zlostavljanje, prema sudskim dokumentima do kojih je došao Daily Mail. Menson je navodno čak rekao bivšoj devojci Evan Rejčel Vud da će imate odnose sa njenim osmogodišnjem sinom.

- Shvatila sam njegovu pretnju ozbiljno, i tada, a i sada je tako shvatam", rekla je ova 34-godišnjakinja, dodavši da ju je to motivisalo da oko svoje kuće u Los Anđelesu stavi bezbednosnu ogradu, kao i da ugradi čelična vrata i neprobojne staklene prozore. Imam i pse čuvare i obezbeđenje noću - rekla je.

Vud je nove optežbe protiv 52-godišnjeg Mensona iznela u okviru sudskog procesa sa bivšim partnerom Džejmijem Belom za starateljstvo nad njihovim sinom Džekom.

- Tek nedavno sam saznala da je Menson bio umeštan u trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju maloletnika u velikim razmerama. Ta nova dešavanja, i kombinaciji sa krivičnom istragom koja je na čekanju, dovode me to velike zabrinutosti za bezbednost našeg deteta u Los Anđelesu - ispričala je glumica.

Prethodno je Bel tvrdio da se njegova bivša preselila iz Los Anđelesa u Nešvil kako bi držala dečaka što dalje od njega. S druge strane, Evan ističe da želi da napusti Kaliforniju zbog straha od Mensona.

- Izuzetno ga se plašim. Pretrpela sam tešku, traumatičnu fizičku i emocionalnu štetu od nejgovih ruku i bojim se da će tražiti odmazdu jer sam svedočila o svemu, i to tako što će povrediti mene, mog sina i članove moje porodice. Moje iskustvo mi govori da je on veoma osvetoljubiv i uvek mi je jasno stavljao do znanja da će mi uništiti život - navela je ona.

Evan je rekla i da jedna od drugih Mensonovih žrtava snimila muzičara dok joj je govorio kako ima fotografije njene dece, kao i njihove brojeve socijalnog osiguranja. "Imam sve, sj**ani su i biće uništeni", navodno je rekao neidentifikovanoj ženi. "Znam gde su svi ljudi koji su mi napravili probleme. Znam gde žive, gde im prokleta deca idu u školu, gde rade oni, gde rade njihovi roditelji...", dodao je, kako piše britanski portal.

Glumica je otkrila i da je zatrpana pretnjama smrću otkako je iznela optužbe protiv Mensona u februaru ove godine.

"Uzmi mi Mensona i ja ću tebi oduzeti život", "Znamo gde živiš", "Dovoljno sam lud da dođem da te ubijem", samo su neke od pretnji koje je dobila.

- Ne mogu u dovoljnoj meri da naglasim da nije samo jedna osoba rizik za našu bezbednost. Reč je o kombinaciji Mensona i njegove mreže fanatika, koji su, kao i on, ekstremni satanisti, pedofili i nacisti. Njegova mreža sledbenika pomogla mu je da otme, zlostavlja i ritualno muči ljude, što je uključivalo vezivanje, bičevanje, silovanje i primoravanje ljudi da piju krv - ispričala je.

Bel je podneo tužbu kako bi pokušao da povrati zajedničko starateljstvo nad njihovim sinom Džekom, nakon Evanine "jednostrane odluke" da se iz Los Anđelesa preseli u Tenesi.

Menson je pod istragom zbog tvrdnji o seksualnom zlostavljanju i trgovini ljudima. Više od 10 žena, uključujući i Vud, optužilo ga je za različite vidove seksualne torture. Glumica Esme Bjanko podnela je tužbu u aprilu, tvrdeći da ju je zaključao u hladnjaču četiri dana, a potom ju je bičevao i mučio elektrošokovima. Pevačica Fibi Bridžers tvrdi da je posetila Mensonov dom kao tinejdžerka, a da je tom prilikom jednu sobu u kući okarakterisao kao "sobu za silovanje". Druge žene su ovo potvrdile, rekavši da ih je zaključavao u malu, zvučno izolovanu sobu, sa staklenim zidovima koju je zvao "sobom za loše devojke". Žrtve su dodale da je tu sobu koristio kao samicu kako bi ih psihički mučio. Muzičar i dalje negira sve optužbe, tvrdeći da se sve odigralo sporazumno.

