POTRESNO PISMO MIRE FURLAN SINU MARKU: Da li ti treba TEŠKI prtljag koji vučem sa sobom celog života?

BIće skoro jedanaest meseci kako nas je napustila Mira Furlan, jedna od najvećih filmskih i pozorišnih glumica sa ovih prostora koja je od početka devedesetih godina karijeru gradila u Americi.

Uoči tužne godišnjice smrti objavljena je njena biografija "Voli me više od svega na svijetu" koju je glumica napisala pre svoje smrti, a posthumno je objavio njen suprug, reditelj Goran Gajić, piše Večernji list.

U knjizi koja će izaći 15. decembra, ona opisuje svoj život koji je bio prepun uzbuđenja, veličanstvenih uspeha, padova, ljubavi i izdaja... Dotakla se Mira u knjizi ostvarenja svog "američkog sna", ali i života svojih bližnjih - majke Branke i oca Ivana te bake Ljube, supruga Gorana i sina Marka, kome je knjigu i posvetila. Upravo odlomak u kom se obraća sinu i koji je objavljen u najavi knjige u mnogima je izazvao duboke emocije.

- Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao da razumeš šta se dešavalo pre tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svet iz kog su potekli tvoji roditelji? Da li uopšte želiš da znaš nešto o tome? Da li ti treba taj težak prtljag, prtljag koji tvoja majka vuče sa sobom ceo svoj život, ne nalazeći načina da ga bar začas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da "bolje razumem samu sebe" pokušavajući da detektujem skrivenu "priču" u raštrkanom, nelogičnom, haotičnom narativu svojega života?

Dok sam pokušavala odgovoriti na ta pitanja na koja odgovor nije moguć, boreći se s rečima jezika koji nije moj (iako se drsko pretvaram da jeste), desilo se nešto jako čudno: odrastao si. Ne samo to: Amerika je postala drugačija zemlja, zemlja zlokobno slična mestu koje smo nekada napustili s užasom i u očaju. Više nema sumnje da su sile koje su nas isterale iz naših domova izvojevale globalnu pobedu. Već smo se jednom borili s tim silama. Sada smo umorni. Iscrpljeni ponavljanjem. Uz to, prilično neobično, ova knjiga postaje drugačija knjiga. To više nije knjiga sećanja na daleko mesto i daleko vreme. Ona postaje nešto puno drugačije: molba Americi i svetu - stoji u odlomku knjige napisane na 640 stranica.

Inače, jedna od naših najvećih glumačkih diva Mira Furlan rođena je 7. septembar 1955. godine u Zagrebu, gde je diplomirala 1978. glumu na Akademiji dramske umetnosti. Iste je godine postala članica HNK u Zagrebu, gdje je ostvarila više zapaženih uloga za koje je višestruko nagrađivana.

Nastupala je i na televiziji; na filmu je počela 1982. u ''Kiklopu'' Antuna Vrdoljaka, a ubrzo je postala jedna od vodećih jugoslovenskih glumica. Značajnije uloge ostvarila je u filmovima ''U raljama života'', ''Otac na službenom putu'', ''Za sreću je potrebno troje'', "Lepota poroka" i "Braća po materi" kao i brojnim u televizijskim dramama i serijama . Radila je širom bivše zemlje, a 1991. odlazi u SAD sa mužem, gde nastupa u pozorištu (The Hudson Guild Theatre, Los Angeles), a od 1996. i na televiziji (TV film My Antonia, TV serija Babylon 5 i Lost).

Preminula je u 65. godini od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila u Los Anđelesu.

