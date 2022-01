OBOŽAVALI SMO HER FLIKA! Glumac proslavio 68. rođendan, da li bi ga prepoznali 30 godina nakon poslednje epozode? (FOTO)

Glumac Ričard Gibson je rođen 1. januara 1954. godine u najvećem ugandskom gradu, Kampali, a sa Novom godinom proslavio je tako i svoj 68. rođendan.

Ljubav prema glumi preneli su mu roditelji koji su, bez obzira na stalna putovanja i selidbe, uvek učestvovali u radu lokalnih amaterskih pozorišnih družina.

Gibson je kao dečak pevao u crkvenom horu u londonskoj katedrali. Na filmu je debitovao 1970. godine u romantičnoj drami "The Go Between", a nakon toga je zaređao nekoliko uloga u serijama dok nije dobio ulogu Ota Flika u poznatoj seriji "Allo! Allo!".

Seriju smatraju jednom od najuspešnijih britanskih serija svih vremena, a njeni likovi su i danas poznati u celoj Europi.

Nakon završetka serije sa koleginicom Kim Hartman izvodio je predstavu o Helgi i Her Fliku, u kojoj su u kabare-tačkama izvodili i pevali razne skečeve iz serije. Radio je i kao scenarista, radijski glumac i skiper.

Zanimljivost je da je ulogu oficira Gestapoa dobio kada ga je Dejvid Kroft, koautor i producent serije, čuo na ćerkinom venčanju kako priča vic imitirajući nemački naglasak. Nakon nekoliko dana Gibson je na adresu dobio scenario pilot epizode. U braku je s kolegicom Kejt Gibson, s kojom ima dva sina.

