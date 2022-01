ČUVENA LJILJANA IZ TOME ZA 15 MESECI SKINULA 30KG! Glumica otkrila šta je jela i pila svakog dana, pa dala TRIK SAVET!

Glumica Paulina Manov proslavila se ulogom Ljiljane u filmu "Toma", a ona je svojevremeno ispričala kako je uspela posle porođaja da skine 30 kilograma za 15 meseci.

- Mršavila sam dva kilograma mesečno. Borila sam se za svaki gram jer ne postoje čarobni štapići kojima ćete rešiti problem. Tablete za mršavljenje ne samo što su nezdrave već mogu da ostave kobne posledice. A i kilogrami se vraćaju - priča zvezda serije „Kamiondžije d.o.o" i dodaje da je bilo veoma teško da zadrži zdrave navike da duže staze:

- To je borba sa samim sobom, koja je najteža. Lako je naći mane drugim ljudima i reći: "Ovaj je debeo, ružan ili se nije lepo obukao", a prema sebi smo blagonakloni.

Paulina objašnjava zašto se dosta ugojila. Doživela sam veliki stres pre trudnoće, jer mi je tata umro. Tada sam drastično smršala, jer sam bila tužna.

- Kada sam ostala u drugom stanju, opustila sam se, pa sam jela u velikim količinama. Pošto obožavam testo i slatkiše, to sam i najviše jela. Mislila sam da će, kada se porodim, kilogrami otići, ali nije bilo tako. Imala sam novo telo, kao da se još jedna osoba obmotala oko mene! Nisam imala ogledalo, ali videla sam se u izlozima u prolazu. Tada sam se zapitala: "Ju, ko je ovo?” Ne samo što drugi nisu mogli da me prepoznaju već nisam mogla ni ja samu sebe! Glumica je shvatila da je vreme za dijetu čim je prestala da doji. Na početku sam bila na rigoroznoj dijeti od raznih pasuljčića koji se kuvaju. Nema hleba, mesa, mlečnih proizvoda, šećera... Na tom režimu sam bila pet krugova, po 14 dana. Međutim, godinama nisam mogla da pronađem svoj jelovnik. Bila sami na hrono ishrani, na autofagiji, da bih na kraju shvatila da mi najviše prijaju voće i povrće. Ponekad pojedem ribu i jaja, ali meso mi ne prija, to sam izbacila - priča Paulina i savetuje čitaoce kako da se reše viška kilograma.

- Najbolje je konsultovati se sa nutricionistima šta i kada da jedete. Pre toga je neophodno psihički se pripremiti za borbu. Ako pogrešite i pojedete nešto što ne bi trebalo, nije strašno ako sutradan nastavite svoj režim ishrane. I meni se desi da pojedem čokoladu, jer ostavljanje šećera je teško, kao da se skidate sa droge. Kada nastupe krize, najbolje je izaći napolje ili popiti vodu, čajeve za izbacivanje tečnosti, limunadu. Čaj od đumbira je dobar, jer ljutina može da otkloni osećaj gladi!

Šta jede glumica Doručak: Domaći hleb bez kvasca, mladi sir i zelena salata sa paradajzom. Ručak: Riba i salata. Večera: Kiselo mleko sa čija semenkama. Trik savet: Fizička ativnost je obavezna, ali to ne znači da možete da jedete više ukoliko trenirate. To je zamka u koju često ljudi upadaju. foto: Shutterstock

