PAULINA MANOV NIJE TREBALO DA IGRA LJILJANU U TOMI: Reditelj je nju video u drugoj ulozi, ali na kastingu se desio PREOKRET!

Paulina Manov, koju je publika zavolela zbog uloge Ljiljane Hadžipopović u filmu "Toma", gostujući u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji, otkrila je da je sa samo 20 godina napustila porodični dom kako bi živela s glumcem Borisom Milivojevićem.

- Roditelji mi nisu ništa branili. Imala sam 20 godina kad sam otišla od kuće. Bilo je to zbog ljubavi i potrebe za slobodom. Imala sam potrebu da budem samostalna, da vodim svoj život, da vodim svoju kuću i svoj život. Imala sam potrebu za tim - rekla je Paulina sa setom.

Glumica je otkrila da je na nagovor oca završila i srednju muzičku školu, a ne gimnaziju.

- Svirala sam obou. Upisala sam srednju muzičku školu, i to teoretski odsek. Kupili su mi pijanino, jer je oboa bila četiri puta skuplja. Kasnije sam je prodala kako bih otišla s društvom u Rim. Provela sam tamo nezaboravnih 20 dana - iskrena je glumica.

U filmu "Toma" mogla je da zaigra Zdravkovićevu četvrtu suprugu Gocu.

- Bjelu dugo poznajem, ali nikad nismo sarađivali. Kada sam dobila poziv za kasting za film "Toma", bila je to ogromna sreća. Svi znamo da Bjela sada pravi filmove na vrhunskom nivou u svakom smislu. Dobila sam materijal za dve uloge, Gocu i Ljiljanu, i odmah nakon kastinga on je rekao da ću ja sigurno igrati jednu od te dve uloge. On je mislio da mi da ulogu Goce, a ja sam htela Ljiljanu - ispričala je glumica.

Paulina Manov je već dugo u srećnom braku s dramaturgom Vladimirom Đurđevićem, s kojim ima ćerku Minu i sina Rastka.

