PROŠLA ME JE JEZA Glumica otkrila detalje sa snimanja filma Toma: Drastično SMRŠALA, a niko nije primetio DA JE PROMENILA JE I OVO

Popularna glumica Paulina Manov gostujući u emisiji "Realna priča" na Kurir televiziji otkrila je kako je reagovala na film "Toma" i svoju ulogu u njemu kada je pogledala film.

- Bjelu poznajem od 2020. ili 2021, on je vodio Festival u Nišu na kome sam ja dobila nagradu, iako se dugo znamo nikad nismo sarađivali. Kada sam dobila poziv za kasting film "Toma" bila je ogromna sreća. Svi znamo da Bjela sada pravi filmove na jednom vrhunskom nivou u svakom smisli. Dobila sam materijal za dve uloge, Gocu i Ljiljanu i odmah nakon kastinga on je rekao da ću ja sigurno igrati jednu od te dve uloge. On je mislio da mi da ulogu Goce, a ja sam htela Ljiljanu - priča Manov.

Ona je rekla da je jedan od uslova da snima bio da smrša i promeni frizuru.

- Uslov je bio da malo smršam i to sedam kila za mesec dana. Pitao me je i da li bih mogla da promenim frizuru i ja sam našla nešto. Scena sa lomljenjem čaša, snimali smo dvaput, a u pitanju su bile šećerne čaše da se ne bismo povredili. Prva ta čaša je šećerna, dok druga nije bila - priča Paulina.

Glumica je dodala i da je, kada je prvi put gledala film, samo obraćala pažnju na detalji i na mane, dok je drugi put već osetila sve duboke emocije.

Prvi put kada sam gledala film obraćala sam pažnju na sve, kakva mi je kosa, ruke, samo sam tražila šta ne valja. Samo sam vrebala gde je greška. Drugi put sam zaista osetila žmarce, kao da mi je neka struja prošla kroz telo - istakla je Manov.

