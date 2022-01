DA LI ZNATE KO JE OVAJ KLINAC? Oženjen je SRPKINJOM zbog koje je prestao da priča sa MAJKOM, a svi se plaše njegove PRGAVE naravi!

On je godinama živeo u uverenju da se nikada neće oženiti, mada sada ima veoma stabilan i lep brak koji traje od 2000 godine.

Njegovu nameru da ostane neženja osujetila je Srboslava (Sandra) Sibi Blažić, dama koja vuče korene sa naših prostora, a ova ljubav bila je toliko jaka da se holivudski glumac zbog nje posvađao sa majkom i sestrom.

Sibi je rođena u Čikagu 1970. godine, ali su njeni roditelji Srbi koji su emigrirali u "obećanu zemlju" nekoliko godina pre toga. Ona je diplomirala menadžemnt, a bavila se i manekenstvom, pa je na kraju završila kao lična asistentkinja Vinone Rajder preko koje je i upoznala čuvenog glumca. U pitanju je britanski glumac Kristijan Bejl.

Ipak, ova ljubvana storija ima malo komplikovaniju istoriju, a to su traume koje je Kristijan vukao iz porodičnih odnosa i zbog kojih nije želeo da ikada uplovi u bračne vode. Naime, glumac je bio duboko pogođen neslaganjem svojih roditelja i razdorom u familiji, a povod za rasprave bio je upravo Kristijanov život. Dok je njegova majka insistirala da on završi fakultet, otac je želeo da njegov sin po svaku cenu uspe u Holivudu.

Razmirice su bile toliko velike da je usledio i razvod, posle kog se otac sa Kristijanom preselio u Los Anđeles, dok su njegova majka i dve sestre ostale u Velsu. Vremenom se Kristijan u potpunosti udaljio od njih, a navodno je za tako nešto kriv njegov otac.

"Dejvid je u svemu kontrolisao Kristijana, a to je išlo dotle da je prisluškivao njegove razgovore sa majkom. Kada bi mu ona savetovala da završi fakultet, on bi mu govorio "Vidiš kako ne veruje u tebe". Ona se trudila da ga zaštiti, ali joj to nije pošlo za rukom", istakao je bivši Bejlov asistent Harison Čung.

Koliko se zapravo holivudski velikan udaljio od svoje majke svedoči i činjenica da je izbegavao viđanje s njima, čak i kada bi doletele u Los Anđeles da ga posete.

Čitava ta porodična drama poljuljala mu je veru u zajedništvo, pa je svojevremeno tvrdio da nema nameru da se nikome obavezuje.

"Nikada nisam planirao da se oženim. Svi u mojoj porodici bili su razvedeni, i zato nisam imao dobro mišljenje o braku".

No, stvari su se preokrenule kada je krajem devedesetih upoznao Sibi na jednoj holivudskoj zabavi koju je organizovala Vinona Rajder. Tada se šuškalo da je Bejl svu svoju energiju usmerio da osvoji Vinonu, ali ga je ona otvoreno odbila. Da li je to istina, ne zna se, ali jedno je sigurno - pored Sibi, koju zovu i Sandra, zaboravio je na sve druge žene. Postali su nerazdvojni, a 2000. godine svoju vezu su i ozvaničili.

"Sve u životu dugujem njoj. Ona je posebna i vrlo snažna žena", istakao je glumac svojevremeno i dodao da ima tešku narav, ali da Sibi ume da ga dovede u red.

Ova porodica se 2005. uvećala za još jednog člana -dobili su ćerkicu Emalin, a 2014. i sina Džozefa, i činilo se da ništa nikada neće pokvariti idilu. Ipak, zavrzlame sa majkom i sestrama su na kratko donele nevolje u Kristijanov i Sandrin život - 2008. godine imao je ogroman okršaj sa njima. Govorkalo se da je razlog za svađu to što su "olajavale" Sibi, a potom mu tražile i ogromnu količinu novca. Svađa se završila nasilno - Kristijan je urlajući fizički izgurao majku i sestru iz hotelske sobe, a one su ga prijavile policiji zbog porodičnog nasilja.

Tada je Bejl proveo nekoliko sati u pritvoru, a nakon toga sa porodicom je prekinuo sve kontakte. "Ne znam šta mu je bilo te večeri. Urlao je na nas bez razloga, a njegova supruga Sandra, koju sam srela nekoliko puta, to je sve u tišini posmatrala. On nam nedostaje, ali ne odgovara na naše pozive. Ako želim da znam šta se događa u njegovom životu moram da čitam novine", izjavila je njegova majka pre nekoliko godina.

Kristijan je utehu pronašao ne samo u Sandrinom zagrljaju, već i u okrilju njene porodice za koju je izuzetno vezan. U holivudskim krugovima šuška se da je upravo uz njene roditelje shvatio koliko je važna porodična bliskost. Danas insistira da njegova deca uče i srpski jezik, a svakog praznika zajedno odlaze u crkvu svetog Ilije u Los Anđelesu.

"Moja supruga je neverovatno jaka žena kojoj dugujem sve što sam postigao i siguran sam da bez nje ne bih uspeo. Lako je pogrešiti u Holivudu, čim postignete neki uspeh ljudi vam govore da ste zvezda. Vodio sam buntovan život, snimao filmove, ali nisam imao dom. Onda sam upoznao Sibi i otpočeli smo razgovor kojim me je zadivila. Ima sjajan stav prema životu i razume moj pristup glumi i privatnosti. Ona je moje tajno oružje, za mene je učinila mnogo zbog čega sam se promenio. Veoma je snažna osoba i shvatio sam da najbolje radim kada je u mojoj blizini", rekao je svojevremeno glumac.

Oni će 30. januara,proslaviti 21 godinu braka.

"Hvala mojoj dragoj ženi koja mi stalno govori manje je više. Zato ću sad reći manje, ona zna kako iz mojih usta često izađu glupe stvari. Mogu da uništim savršen film i celu karijeru u jednoj rečenici. Ne bih uspeo ništa bez nje. I hvala joj na našoj divnoj deci, "Banani" i "Buritu". Dali su mi ljubav i dušu kakve nisam znao da postoje", istakao je holivudski velikan u govoru na dodeli Zlatnih globusa.

