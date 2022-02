ČIKO, JE L' SAV OVAJ LEBAC TVOJ! Dečak koji je izgovorio čuvenu repliku vratio se glumi posle 47 godina Da li biste ga prepoznali?

Finale druge sezone omiljene serije "Igra sudbine" očekuje nas na Prvoj televiziji, a u pretposlednjoj epizodi pred kamere je stao i njen scenarista Žarko Jokanović. On se pojavio kao matičar i venčao je svoju suprugu Milicu Milšu.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

- Na venčanju Ade i Ivana bio je potreban matičar. Bila je fora da to budem baš ja. Milica je moja supruga, a njen partner Vladan Savić, naš porodični prijatelj - kaže Jokanović za Kurir.

On priznaje da je ozbiljno shvatio svoj zadatak:

- Naučio sam tekst napamet. Sve smo snimili iz prvog puta. Napisao sam više od 12.000 strana teksta, a da sam glumac, bilo bi mi ludilo da moram to da učim svaki dan.

foto: Printskrin

Žarko Jokanović je zbog supruge Milice Milše stao pred kamere posle gotovo pola veka i spektakla "Užička republika". Malo ko zna da je upravo on igrao dečaka koji izgovara čuvenu repliku u filmu: "Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?"

- Prošlo je od tada 47 godina. Imao sam 12 scena i jednu od najupečatljivijih uloga sa replikama koje se i danas prepričavaju. Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, pre svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice - da bude uspešno i da sve teče kao voda - prisetio je scenarista.

foto: Printskrin

Snimanje treće sezone omiljene serije "Igra sudbine" teče po planu.

- U seriji je kao i u životu, kraj nikada nije kraj, nego novi početak. Srećan sam što se igraju produžeci sve dok to publika traži - iskren je scenarista.

On obećava da će u porodici Kanački i Ožegović biti svega, intriga, skandala, suza, zavada, ali i prijateljstava i ljubavi, koji pobeđuju iskušenja. Nastavak kreće godinu dana kasnije.

- Radimo u tri nova studija i sve je na mnogo višem produkcionom nivou. Prva epizoda treće sezone stiže u petak na male ekrane. Biće dupla i trajaće sat i 45 minuta - zaključuje autor popularne telenovele.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Kurir.rs

Bonus video:

00:22 MORALA SAM DA PONAVLJAM SCENU ZBOG KOJA! Glumica otkrila šta se dešavalo iza kadra serije Crna svadba