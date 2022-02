ULOGA BEBANA U PORODIČNOM BLAGU MU OBELEŽILA ŽIVOT: Vukašin izgleda bolje nego ikad, evo čime se bavi, a ima i neobičan HOBI! FOTO

Vukašin Marković je pre više od 20 godina osvojio naciju ulogom Bebana u seriji "Porodično blago". On nije nastavio glumačku karijeru, ali je i dalje na sceni. Uspešno se bavi muzikom u bendu Irie Fm gde peva i svira trombon.

foto: Printscreen/Youtube

Vukašin je frontmen grupe "Iriefm", a pre dve godine izazvao je burne reakcije u javnosti kada se u spotu pojavio potpuno nag. Poseduje i svoj splav.

Perioda kada je glumio u popularnoj seriji Vukašin se rado seća:

- Nikada se nisam pokajao što sam to radio, evo reprizira se već desetu godinu zaredom. Sve to je ljudima ostalo urezano u sećanje - rekao je on u "Jutarnjem programu" na TV Prva.

foto: Printscreen/Youtube

Vukašin se drži podalje od medija, posvećen je svojoj grupi, a tokom intervjua za Hello, govoreći o svojoj strasti prema motorima, otkrio je jedan dosad javnosti nepoznat detalj o svom odrastanju i porodici uopšte.

- Još kao mali sam maštao o motoru, ali se otac tome protivio. Imao je nekoliko teških saobraćajnih nesreća, a posle jedne je ostao invalid. Zato mi nije dozvoljavao da nabavim motor. Tek kasnije, sa 24-25, kada sam se odvojio od kuće, moj prvi akt samostalnosti je bila kupovina motora. Imao sam svest o svemu, i, evo, već osam godina odgovorno vozim i uživam - skrenuo je odmah priču na drugu temu Marković, ne želeći da otkriva previše.

foto: Vladimir Sporčić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:58 GLUMAC ISPRIČAO VIC: Andrija Milošević nije oduševio trudnu devojku