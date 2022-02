KAKVA TRANSFORMACIJA! STIDLJIVI ŠTREBER IZ HIT SERIJE U NOVOJ ULOZI JE BRUTALAN FRAJER: Žene odlepile, a on ljubi najlepšu FOTO

Glumac Kunal Najar publiku širom sveta osvojio je ulogom stidljivog štrebera Raža Kutrapalija u planetarno popularnom sitkomu "Štreberi", zbog čega ga svi pamte kao takvog.

Međutim, stvari su se znatno promenile, s obzirom na to da je Kunal zbog nove uloge napravio drastičnu transformaciju, te se gomila fanova slaže da je sada ozbiljan frajer.

Naime, Kunal Najar je zbog uloge u trileru "Suspicion" je morao da pusti bradu, što ga je potpuno transformisalo. Osim brade, Kunal sada ima i znatno kraću kosu nego u pomenutoj seriji, a sudeći po komentarima na društvenim mrežama, njegov novi imidž je pun pogodak.

Za razliku od Raža u seriji "Teorija Veliko praska", Kunal se u realnom životu ne boji da priča sa ženama i zaveo je jednu pravu lepoticu.

Naime, njegova supruga Neha Kupar bila je Miss Indije 2006. godine, a na svetskom izboru za Miss Universe našla se među dvadeset najlepših žena.

Kunal ju je upoznao 2009. godine i zaljubio se na prvi pogled. Venčali su se 2011. godine, a svadba je potrajala čak šest dana.

Glumac je za "Vogue India" tada izjavio:

- Najdraži deo venčanja bio je trenutak kad sam je video prvi put toga dana. Još uvek se naježim kad se setim kako je bila prelepa. Očito znam da je moja žena prelepa, ceo svet to zna. No, to je bilo nešto više od fizičke lepote. Bilo je to spiritualno, ona je bila vizija. Neću zaboraviti taj trenutak dok sam živ.

