ONI IMAJU RECEPT ZA POBEDU NA EVROVIZIJI! Muzičari iz Beograda očarali pesmom koja nosi veliku poruku NEŠTO ŠTO DO SADA NISTE ČULI

Originalni i drugačiji u svom nastupu, pesmama nas vode kroz pravi muzički vremeplov, u vreme kada su u gradovima bivše Jugoslavije vikendom organizovane igranke na kojima se sviralo i plesalo uz pesme Bitlsa, Adriana Ćelentana i Đorđa Marjanovića. "Pesmom ljubavi" nastupaju na ovogodišnjem takmičenju "Pesma za Evroviziju", a šta nam poručuju ovom pesmom, rekli su nam Vladimir Živković i Miodrag Ninić, koji su gostovali u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

- Naša ideja je uzdignemo jedan kulturni kvalitet iz tog vremena, koji je bio jedan izuzetno poletan period u popularnoj kulturi. Danas se opet suočavamo sa izazovima koji traju. Nastojimo da aktuelizujemo kvalitet popularne kulture. Nije sve ni u tom muzičkom retro maniru - rekao je Vladimir Živkovič, muzičar i član benda Vis limunada.

Član benda Vis limunada Miodrag Ninić ističe da i privatno vole da slušaju muziku od pre nekoliko decenija, ali i da ih je inspirisala muzika sa samih evrovizijskih početaka.

- Generalno ne možemo da pobegnemo od tog retro fazona koji nas prati od 2013. godine. Dobili smo ideju da pevamo i sviramo tu muziku 50-ih i 60-ih, jer to i privatno volimo i cenimo. Očekuje nas i novi album. Bilo nam je zanimljivo kako je zvučala muzika festivala 50-ih i 60-ih baš u vreme kada je nastala Evrovizija. To je nama od samog našeg starta, zato smo se i prijavili za Evroviziju. Nije rešenje otići sa nekim retro zvukom, jer je pitanje kako bi to korespondiralo sa ostalim učesnicima. Pesmu za Evroviziju smo osmislili da ima i retro i moderno u sebi - rekao je u Pulsu Srbije Miodrag Ninić, muzičar.

foto: Kurir televizija

- I sa muzičkog i sa kulturološkog stanovišta. Evo kad smo već kod kod citata, sam naslov pesme "Hej, mister DJ" ukazuje na Madoninu pesmu "Music", a i ona je uzela izjavu Boba Dilanu - rekao je Vladimir Živkovič, muzičar i član benda Vis limunada.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, VIS Limunada je srpska muzička grupa iz Beograda. Članove benda sačinjavaju: Miodrag Ninić — akustična gitara, glavni vokal Vladimir Živković — električna gitara, vokal Marija Kovačina — udaraljke, ukulele, vokal Stefan Pejatović — bubanj Dragan Milovanović — klavijature Luka Arežina — bas-gitara.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs