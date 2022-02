SVETOZAR CVETKOVIĆ TRPEO MNOGE GUBITKE TOKOM ŽIVOTA: Krivim ga lično za to što se unutar nas desilo, a kasnije ostao i BEZ NJEGA

Vest da se čuveni glumački par Svetozar Cvetković i Jelena Đokić razvode je odjeknula u javnosti, ali to nisu jedini gubici sa kojima se glumac susretao.

On je u seriji "Porodica" tumačio lik nekadašnjeg predsednika Vojislava Koštunice, ali taj period pamti još po nečemu i to ne tako prijatnom na šta se osvrnuo.

- Želeo sam da pokažem to vreme kao raspad moje porodice, dakle u najužem smislu moje porodice. Raspad nečega što smo uspostavili od detinjstva kao nešto što je jako čvrsto, a taj raspad porodice se desio isključivo iz tih razloga što je ova sredina i zemlja bila u nesrazmeri sa celim svetom. Porodica je bila porodica koja je bila sastavljena od mojih roditelja, mog brata, mene, naš četvoro u jednom času.

Na tom mestu je jedna porodica toliko pukla i tu sam osetio da moji roditelji ne mogu da podnesu odlazak jednog njihovog sina iz kuće, tačnije mog brata, na nekoliko desetina hiljada kilometara odatle. I on i ja smo morali da nađemo načine kako da se održimo zajedno, iako na nekom ličnom planu krivim to vreme. Krivim ga lično za to što se unutar nas desilo, jer bismo mi nastavili potpuno drugačije da živimo da se sve to nije desilo. Ta zemlja bi drugačije izgledala - kazao je Svetozar za K1.

Početkom decembra 2021. godine, on je na svom Instagram profilu objavio i jednu tužnu vest - preminuo je njegov otac Stefan u 93. godini.

On je na svom Instagram profilu objavio fotografiju oca uz poruku:

- Više od života… 10.1.1928 - 11.12.2021 Otac naš… prof.dr. Stefan Cvetković - a saučešća su počela da pristižu od njegovih kolega glumaca i glumica, kao i fanova.

Glumac ima brata Dejana, a voleo je i da objavljuje fotografije svojih roditelja na čiju ljubav je bio veoma ponosan i stalno je isticao važnost porodičnih odnosa.

