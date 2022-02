BLIŽI SE KRAJ TRKE ZA EVROVIZIJU: Bajaga napisao pesmu za BIBER, a evo ko su TRI LEPOTICE U GRUPI (FOTO)

Grupa Biber se na Pesmi za Evroviziju 2022 predstavlja baladom "Dve godine i šest dana". Bend nastupa u punom sastavu sa dve pevačice (Kalinom Delić i Bojanom Brdarić) uz gošću Lenu Kuzmanović na violini.

Autor muzike je Rastko Aksentijević, a posebnu lepotu pesmi daje tekst koji potpisuje Momčilo Bajagić Bajaga.

Muzika grupe Biber je spoj tradicionalnog I modernog. Do sada su izdali tri studijska albuma, a prvi album proglašen je najboljim etno izdanjem. Neke od numera su se našli na čuvenim kompilacijama Buddha bar 8 i Balkan beats 2. Ove godine će se njihove pesme naći i na kompilaciji "Folk and great tunes from Serbia" nemačkog izdavača CPL – Music.

Bajaga i Rastko radili su pesmu i za Dušana Svilara.

