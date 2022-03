NEDA UKRADEN REKLA DA JE NJEN FAVORIT, ALI DALA 0 POENA Ana Đurić Konstrakta o glasovima i zašto ne podržava bespotrebnu potrošnju

Ana Đurić Konstrakta koja će Srbiju predstavljati na Evroviziji u Italiji kaže da joj je drago što je osetila da su za nju glasali ljudi koji inače nisu neko ko daje glasove na ovakvim festivalima. Ona misli da je svojom izvedbom “probudila” neku drugu publiku.

foto: ATA images

Njena pojava, nastup i pobeda iako nije bila među favoritima potpuno je obuzela ne samo Srbiju, već čitav region, pa i Evropu. Ana Đurić Konstrakta završila je arhitektonski fakultet, bila članice grupe “Zemlja Gruva” i ne muzičkoj sceni je godinama, ali se o njom malo toga zna.

- To je sve život. Projektovanjem se ne bavim odavno, presekla sam da se mojoj porodici više isplati da budem tu uz decu i da radim ovo što radim, i da mogu više da doprinesem zajednici kroz ovo što radim, nego kroz arhitekturu kaže Ana za Blic.

Da li ste tradicionalan tip?

– Domaćica sam, jesam kod kuće, ako to znači da sam traicionalan tip, onda jesam i volim da budem kod kuće i uz porodicu, prija mi.

foto: Printscreen/newsweek, Printscreen, Nenad Kostić

Koliko vam znači podrška supruga koji se ne bavi javnim poslom?

– Nije lako, svako ko radi ovakvu vrstu posla to zna. Tu smo da podržavamo jedni druge, bez toga je jako teško. Bez podrške ne znam da li bih bila toliko uporna da sve izvedem do kraja, da se bavim ovim čime se bavim.

Koliko vas u poslednje vreme zovu Ana?

– Ja sam zaboravila svoje ime, retko ko kaže Ana. Još sam svesna da sam Ana.

Kakvi su utisci sada nakon pobede i zašto ste bili toliko iznenađeni?

– I dalje mi je nestvarno, nije dovoljno ni 24, ni 36 sati. Videćemo kada ću prihvatiti tu ideju. Nismo se plasirali kao favoriti tokom cele kampanje, ta promena se desila posle prvog polufinala, nešto se desilo i ishod je poznat. Zaista nismo očekivali, to je činjenica.

Da li smatrate da je razlog tome što ste drugačiji?

– Sve su to razlozi zašto je ova pesma izabrana, takav je trenutak i jeste se u tom nizu pesama pokazala kao drugačija, i drugačije osmišljena, i sama po sebi može da se bavi drugom tematikom, u odnosu na ovu koja je uobičajena bila na festivalu. Šta se desilo u glasovima ne znam, imam utisak da je mobilisana publika koja inače ne glasa, evrovizijska je uglavnom zatvorena, a sada kao da se desilo da je izašlo iz okvira te publike.

foto: ATA images, Profimedia

Izazvali ste reakcije širom Evrope. Da li očekujete da će evrovizijska publika prihvatiti tu pesmu?

– Videćemo, sve je moguće. Nisam nikad pratila te tokove evrovizijske pred takmičenje, pa kako oni idu, i onaj koji je favorit sve vreme, zaista ostane favorit i na kraju. Možda se i desi neko čudo, kao što se desilo ovde. Sada se ušlo u igru da je pobeda moguća.

Podržale su vas kolege umetnici, da li ste to očekivali?

– Prija mi, vidim da se podrška desila na raznim stranama, drago mi je što postoji taj kapacitet da se čuje i vidi. Mislim da je to posebna diskusija, način na koji ja izgovaram, to je parafraza, jasno je umetnica mora biti lepa, apgrejd je te izjave.

Da li ćete menjati nastup za Evroviziju?

– Držaćemo se ovoga što je postavljeno, dosta je promišljeno i mislim da radi, biće promena u detaljima, ne bismo menjali u konceptu. Svima je u interesu da to izgleda najbolje moguće, pošto to ipak predstavlja našu zajednicu. Ovo se pokazalo kao nešto što radi, nema potrebe da izmišljamo toplu vodu.

Da li ćete pevati na srpskom jeziku?

– Sa prevodom na engleski mislim da bi se izgubila ta ritmika koja postoji, koja je specifična za srpski. Za sada smo za to da ostane na srpskom, a da vidimo kako da sve te izjave koje postoje u pesmi dođu do publike. Da li će to biti kroz titlove, da li na tim ekranima, to pitanje ćemo rešiti u hodu, ali bliži smo odluci da ne ide na engleski.

foto: Nenad Kostić

Neda Ukraden je rekla da ste bili njen favorit, ali vam je dala nula poena?

– Meni je to okej, i sama je rekla da je htela da promeša karte, mislim da je to sasvim u redu.

Da li ste se obradovali kada ste videli svoju prijateljicu Unu Senić u žiriju?

– Da, sva tri dana su bili različiti članovi koliko sam razumela, koji su bili negde, možda čak nisu bili ni u ovoj zgradi.

Skromni ste, kupujete jeftine stvari...

– Ne podržavam bespotrebnu potrošnju. Jako često zalazimo u to, a nema potrebe. Nije da je moguće, ali pitanje je treninga. Imamo utisak da su nam potrebne stvari koje nisu, kada se to promisli, dođeš u neku drugu poziciju.

Ukrajina kao pobednik?! Mnogi vide Ukrajinu kao pobednika zbog trenutog ratnog stanja, da li vam je to realno?

– Koliko znam o ovom takmičenju, često ode u politizaciju, moguće je. Ako bi to Ukrajini doneli nešto, da se bolje desi u svetu, onda da.

foto: Nemanja Nikolić

Mnogi smatraju da se u pozadini vašeg spota pojavljuje zastava Ukrajine?

– To je čitanje na koje sam naišla, ali to nije istina. Sav materijal je bio gotov pre nego što je krenula cela vatra između Rusije i Ukrajine. Te boje nemaju veze sa tim. Ta različita čitanja čine lepotu cele stvari.

Bolje da sam Lukasu prala noge

Aca Lukas je rekao da bi i on pobedio da je prao noge u lavoru, aludirajući na to što ste vi prali ruke.

– To mi je zabavno, mislim da bi bilo još bolje da sam mu ja prala noge, ali takođe bih rekla da mislim da to nije stvarno on izjavio. Znamo ko plasira to u medije.

foto: Kurir, ATA images

