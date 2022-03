ZAŠTO DA PRAVIM PLANOVE KAD NE ZNAM KOLIKO ĆU ŽIVETI? Mirjana Karanović U BOLNICI, a evo šta sprema za BUDUĆNOST!

Popularna glumica Mirjana Karanović završila je u bolnici nakon što se zarazila virusom korona.

Glumica je pre nekih pola sata obavestila javnost da se nalazi u KBC Bežanijska kosa, da je dobro i da se lekari brinu o njoj, a sada ostaje da sačekamo da vidimo koliko će se brzo oporaviti.

foto: Printscreen

Ipak, Mirjana Karanović, koja je dala početkom ove nedelje intervju za "Story", otkrila je šta planira u budućnosti i koliko su ti planovi važni za nju.

foto: Printscreen

- Nema mnogo stvari koje me raduju. Moram biti pažljiva da bih ih prmetila, da ne bih poklekla pred opštim pesimizmom, pod kolonom loših vesti. Vesti koje ne možete više da prihvatite. Samo želite da se sklonite od svega toga, a to je nemoguće. Onda mora da postoji poseban trud da primetite lepe stvari. Da primite i date ljubav čoveku ili životinji, da Aopazite lepu prirodu. Danas sam saznala da je Konstrakta, čija se pesma meni najviše dopala i koja mi je kao pojava zanimljiva, pobedila na Pesmi za Evroviziju i to me je baš obradovalo. Svakog dana pronalazim svoje malo sunce u koje mogu da se zagledam. To su ljudi, reči, muzika, knjiga... Najviše me raduje u ovom periodu što imam planove za budućnost . Uvek sam mislila ranije: "Zašto da pravim planove kad ne znam koliko ću dugo živeti" , a sad shvatam da je to zapravo nešto što je meni veoma važno - praviti planove i imati raspored za buduće godine. To su razni planovi. Na jesen ću snimiti svoj drugi film i u procesu sam rada na sledećem, za koji još uvek ne znam da li će se dogoditi. No, to nije ni važno, mislim da je to sve deo procesa.

(Kurir.rs/Story)

Bonus video:

00:30 Glumica naučila još jedan stari zanat