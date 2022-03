ZNALA SAM DA SAM ROĐENA ZA PO*NOGRAFIJU: Zvezda FILMOVA ZA ODRASLE postala glumica, pa progovorila o POREMEĆAJU koji je imala!

Bivša porno zvezda koja je postala glumica, Kloi Čeri, bori se s poremećajem u ishrani od svoje 18. godine, kada joj je jedan agent rekao da je "debela".

"Rekao mi je - svi govore da si debela i najbrži način da izgubiš kilograme je da prestaneš da jedeš. To mi je rekao, a ja sam pomislila - koji ku*ac?", ispričala je ona, piše Page Six.

Zvezda serije "Euforija" priznala je da je taj komentar doveo do njenog poremećaja u ishrani dok je još bila tinejdžerka.

"Rekao mi je to kad sam imala samo 18 godina i bilo je to tako je*** čudno jer mi niko u životu nikada pre nije rekao da sam debela, a onda je to jednostavno postala moja opsesija", priznaje 24-godišnja glumica.

Čeri, koja glumi Faje u hit seriji, započela je strogu dijetu i ograničila se na unos samo 200 kalorija dnevno. Svoj poremećaj je pokušavala da prikrije tako što je svakodnevno pila jedan zeleni smuti, pretvarajući se da se zdravo hrani.

Sada je otkrila da je morala da prestane sa svim dijetama, uključujući i veganstvo, kako bi dobila bitku s poremećajem u ishrani. Takođe je poručila svima koji se bore s istim problemom da porazgovaraju sa stručnom osobom o svom mentalnom zdravlju.

"Osećala sam se tako jadno i nisam se dobro ponašala prema svom telu, a sada kada ne brojim nijednu kaloriju i doslovno jedem sve što poželim i radim sve što želim, moje telo nikada nije bolje izgledalo tokom celog mog je*** života", rekla je glumica i dodala da sada ne ograničava svoju ishranu.

U jednom intervjuu takođe je otkrila da je dugo želela da se bavi pornografijom, ali je odustala od toga sve dok na društvenim mrežama nije videla kako druge porno zvezde žive svoj svakodnevni život.

"Postoji izraz koji se zove 'rođena za pornografiju'. Kao što su neki u stanju samo da otvore usta i jako dobro otpevaju neku pesmu, tako postoje ljudi koji imaju ove veštine i talente, oni jednostavno imaju tu sposobnost. Ja sam jedna od njih i bilo mi je super prijatno to da radim", priznala je Čeri.

(Kurir.rs)

