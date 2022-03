ZAKLEO SE DA NEĆE STATI U KADAR DOK SE NE IZLEČI! Potresna ispovest glumca: Imao PEČATE po glavi! POBEDIO JE galopirajuću bolest

Asim Ugljen, hrvatski glumac, vodi borbu sa alopecijom, a u svojoj ispovesti otkrio je da ljudi ne mogu da shvate tu bolest, te detaljno opisao kako se on nosi sa teškom dijagnozom.

Naime, ovogodišnja dodela Oskara ostaće zapamćena po šamaru koji je voditelj Kris Rok dobio od Vila Smita. Kada je Rok uputio šalu Džejdi Pinket na račun gubtika kose, holivudski glumac je izašao na scenu i udario voditelja.

Snimak incidenta obišao je čitav svet.

Džejda, inače, već nekoliko godina nosi kratku kosu jer je 2018. dobila dijagnozu alopecije. Ova bolest izaziva opadanje kose, a Džejda je hrabro govorila o tome kako je gubitak kose uticao na nju i kako ga neće prikrivati perikama.

Sa ovom bolešću bitku vodi i hrvatski glumac Asim Ugljen, koji se zbog skandala, osvrnuo na alopeciju.

"Ko nije imao alopeciju, nema pojma kako to utiče na život, posebno onih oko tebe. Nažalost, ja znam", napisao je Asim na svom Fejsbuk profilu.

- Ovo vam je alopecia areata. Tako to izgleda kada vas jako napadne. Verujte mi, NIKO ne želi ovako da izgleda. Ali to je stvarnost, tako izgledate kada napadne. I sve je samo nije prijatno gledati se takvim. Da je klasična ćelavost (i klasična muška ćelavost spada pod alopeciju), nikoga ne bi bilo briga. Ali nažalost, nije. Ovako ne izgleda klasična ćelavost - započeo je Asim svoju objavu.

- Prošli post se isplatio napisati zbog hrpe ljudi koji su mi se javili u inbox, da me pitaju kako kontrolišem alopeciju, jer se i oni sami, ili njihovi članovi porodice bore s time. Budući da je previše poruka da odgovaram svakom ponaosob, rekao sam da ću napisati ovaj tekst sa upustvima za sve. Prvo i najbitnije, smirite se. Alopecija nije nešto od čega ćete umreti ili što će vas boleti. S njom ćete umreti, ali nećete umreti od nje. Morate se naučiti da živite s njom - piše glumac.

- A prvi korak je smiriti se. Psihički mir je neverovatno bitan u borbi s ovom bolešću. Nađite nešto što vas veseli. Bilo što. Bavite se time. Opustite se. Provetrite glavu. Ne mislite o njoj. Znam da vas čini nervoznim, ali od toga će vam samo biti još gore, a to ne želite. Rešićete je. Samo se opustite. Drugo, nađite neku fizičku aktivnost koja vas veseli i bavite se njome SVAKI dan. Doslovno. Meni je pomoglo veslanje, skijanje i penjanje. Najviše veslanje jer u meni budi mir kakav retko što može izazvati. Ne znam šta vas veseli, ali nešto ćete naći. Nađite neku fizičku aktivnost koja vas veseli, opušta i tera telo da se kreće. To će vam podići razinu hormona potrebnih za rast folikula kose i brade. It works, trust me - dodao je.

Glumac je i ranije na društvenim mrežama govorio o borbi s bolešću, pa je tako prošle godine otkrio da se teško nosio sa dijagnozom.

"Pisao sam o svojoj alopeciji. Ipak, nisam pisao kakav je efekat imala na moju psihu. Lažem, jesam, ali kao kratku crticu. Istina je da me retko šta izbacilo iz balansa kao alopecija. Tu količinu gneva, besa i nemoći retko sam kada osetio. Obožavam svoj posao, ali doslovno obožavam. I ideja da se njime više nikada neću baviti mi je bila prestrašna", započeo je svoju objavu Asim.

"A nisam hteo da se bavim glumom bez svoje brade i kose, ćosav, s rupama svugde po glavi. Zakleo sam se da više nikad neću ući u kadar ako ne pobedim alopeciju. I zakleo sam se da ću pustiti dugu bradu i dugu kosu i vezati je u rep ako uspem da je pobedim", nastavio je.

"Bio sam uveren da neću pobediti. Svako buđenje je bila agonija. Da li ću se probuditi s novim rupama. I često su bile tu, nove, ujutro. Ili su se stare povećale. Galopirajuća alopecija. Bio sam lud. Lud kao besno pseto. Ujedao sam koga god, zbog bilo čega. Postajao sam zao. Gadilo mi se to, ali taj osećaj nemoći je izvlačio sve najgore iz mene", rekao je i dodao da mu je bilo samo sve gore.

"A onda sam se setio šta mi je dermatolog rekao, da počnem da vežbam svaki dan. Pregrizao sam go*no i počeo da veslam. Išao sam tri puta dnevno na vodu i veslao, veslao, veslao, veslao, veslao, bilo toplo, hladno, kiša, sneg, sekire, atomski rat, ja sam veslao i veslao i veslao", opisao je svoju borbu s bolešću.

"I nakon što se već provrtelo par godišnjih doba, a ja sam svaki dan bio u vodi, počele su prve bele dlake. Pa crne. Pa su mi na kraju izrasle još gušće i čvršće dlake nego što sam ih pre bolesti imao. Što je bilo poprilično čudno. I nastavio sam da veslam, jer uz glumu, to mi je najveća ljubav. Ne računajući porodicu, naravno. Tu količinu slobode nikada nigde drugde nisam osetio", rekao je i dodao da je brzo primetio napredak.

"A sve rupe su se popunile i ja sam pustio kosu i bradu i danas izgledam kako izgledam. Kao Toshiro Mifune za sirotinju. Jer sam se zakleo. Danas sam stopostotno uveren da me je kajak spasio. Da me kombinacija fizičkog napora u hladnoj vodi, usred prirode i bez ljudi u blizini, osim Filipa, Marte i dece, spasila. Da mi je kajak vratio kosu i bradu i psihički balans. Zauvek ću mu ponizno biti zahvalan na svemu što mi je dao i čemu me je naučio", kazao je Ugljen.

"Nisu se skoro sve velike civilizacije zalud razvile na obalama reka. Jer reka je život. Ne postoji bolja alegorija od te. I tačnija. Kao i život, reka teče i teče i teče, svojim tokom, svojim smerom, svake sekunde se menja, nikada nije ista i baš kao život, nezaustavljiva je. Reka i alopecija naučile su me poniznosti kao ništa u životu", zaključio je glumac.

