LEGENDARNI KOMIČAR SPAVAO JE SA VIŠE OD 2000 ŽENA: Ovo je SUROVA istina o životu ČARLIJA ČAPLINA!

Jedan od najpoznatijih komičara svih vremena, Čarli Čaplin proslavio se u eri nemog filma, a svojom upečatljivom pojavom zasmejavao je publiku širom sveta

Sada je predstavljen novi film o privatnom životu Čarlija Čaplina o kojem se često šuškalo, a četvoro njegove dece koje je dobio s poslednjom suprugom, Onom Onil, dele svoja razmišljanja o istoriji njihovog oca.

Film "Pravi Čarli Čaplin", koji stiže u svetske bioskope, govori o prvoj svetskoj komičarskoj superzvezdi, koji se ženio četiri puta i navodno spavao sa više od 2000 žena.

foto: Profimedia

Rođen u Lambetu, u južnom Londonu 1889., Čaplin je bio glumac bez novca kada je s 24 godine otputovao u SAD. Pet godina kasnije, sklopio je prvi brak sa 16-godišnjom glumicom Mildred Haris u Los Anđelesu 1918. Par je sledeće godine dobio sina po imenu Norman, ali je on umro samo tri dana nakon rođenja i Čaplin je brzo napustio Haris. Kada su se 1920. razveli, među razlozima za njihov razlaz navela je njegovu "mentalnu okrutnost".

Ipak, nevolja, barem ona romantična, pratila ga je veći deo života. Imao je tri neuspela braka, ali poslednji, onaj četvrti s glumicom Onom Onil potrajao je 34 godine, do dana kada je otišao s ovog sveta. I iako je u prethodnim brakovima dobio troje dece, supruga Ona rodila je još osmoro, što je komičara učinilo ocem čak jedanaestoro dece.

foto: Profimedia

U ovoj fazi Čaplinovog života, on je bio zvezda u usponu i postao je vrlo popularan kod publike zbog filmova "The Kid" i "The Gold Rush", privlačeći mnogobrojnu publiku svojim javnim nastupima. Zatim je 1920. uočio 12-godišnju Lilitu Luis Mekmurej na snimanju filma "The Kid" i počeo da je pretvara u glumicu. Promenio joj je ime u Lita Grej i smatra se da ju je zaveo 1924., kada je ona imala 15, a on 35 godina, što je već tada moglo dovesti do optužbe za silovanje. Kratak brak para završio se žestokim razvodom 1927. i nagodbom od 625.000 funti, za koju se veruje da danas vredi oko 38 miliona funti i smatra se najskupljim razvodom u istoriji Holivuda u to vreme.

U roku od godinu dana nakon razvoda, našao je svoju četvrtu i poslednju suprugu Onu Onil, koja mu je rodila osmoro dece i ostala s njim do njegove smrti 1977. Njihova ćerka Džejn opisala je svoj težak odnos s njim. Bio je nedostupan.

foto: Profimedia

- Tvoj otac radi, nemoj ga ometati, izgubiće inspiraciju, stalno su mi govorili. Naš se svet vrteo oko dobrobiti oca - priseća se ona. Otkrila je i da je govorio o velikim sumnjama, rekao je da je sumnjao ceo život.

- Ostvario je svoj životni san, ali mislim da nikada nije preboleo svoje sumnje. Uspe li ih iko ikada prebroditi? Mislim da te to nikada ne napusti - rekla je ona.

- Na neki način sam se bojao svog oca. Bio je toliko moćan da se nisi mogao s njim da se svađaš, jer on nije mogao da bude neko ko nije u pravu - ispričao je njegov sin Majkl (75).

Zbog "ljubavi" prema mladim devojkama Čaplinu je decenijama odlagana plemićka titula, no ipak ju je dobio 1975., dve godine pre smrti.

(Jutarnji list/Kurir.rs)

