ZABRANILI SU NAM DA RADIMO OVO, A ONA JE IMALA PROBLEM U FINALU: Voditeljka Kristina Radenković otkrila šta se dešavalo u Torinu

Voditeljka Kristina Radenković, koja je bila deo tima koji je Srbiju ove godine predstavljao na Evroviziji u Torinu, iznela je svoje impresije takmičenjem, ali i Konstraktom koja je sa pesmom "In corpore sano" osvojila peto mesto.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

- Znaš koliko smo vežbali? Prvo nismo stvarno udarali rukama zbog matrice i "klepova", bilo je zabranjeno da ne smetamo. Onda su nam rekli da ipak tapšemo ali na određeni način i da se mnogo ne čuje. Da mi je neko pričao da ćemo toliko da se namučimo, ne bih mu verovala. Nadam se da gledaoci znaju da je teže imati ovako sveden koncept i svega nekoliko pokreta koji moraju biti svi tačni i u isto vreme - kazala je Kristina sa osmehom i dodala:

- Kada staneš tamo ispred 15.000 ljudi, iskustvo ne pomaže. Neverovatno je bilo, ne znam da li se taj huk čuo i na televiziji. Dobila sam poruku od muža nakon drugog polufinala: Ovo je fantastično, cela sala se čuje. Evo sad se ježim kad se toga setim - navela je voditeljka i glumica.

foto: Printscreen/Youtube

Kristina je ispričala i sa kakvim se to tehničkim problemima susrela Konstrakta i ceo tim na bini u finalnoj večeri.

- Ani svaka čast. Njoj se vraćao zvuk iz sale i kasnio je, ali ništa nije uspelo da je izbaci iz ritma. Pola sekunde je kasnio zvuk, a ona je bila fantastična. To je i nama bio problem na sceni ali mi smo se na nju oslanjali, pratili smo je, jer je ona sve vreme bila u ritmu. Taj "klep" je išao mimo nas ali držali smo se, dobri smo – rekla je poznata voditeljka i otkrila kako je uopšte došlo do toga da se baš ona pojavi na evrovizijskoj sceni.

- Maša iz privatnih razloga nije mogla da ide, a ja sam ušla taj jedan dan u kancelariju i Ana je na izlasku rekla: Pa evo može Kristina. I ja se pitam šta može Kristina? I Olja kaže: Pa da ideš na glavnu scenu. I Ana kaže: Vidimo se i izađe. Olja se našalila i rekla joj kako je baš super da samo "baci" tu informaciju pa da sve ostavi njoj. Iako mi je samo spomenuta ta mogućnost, ja sam odmah počela da skačem od sreće. Kaže Olja: Smiri se, to nije sigurno. Trebaju akreditacije, sto čuda, videćemo, samo te je predložila. Ali ja sam bila presrećna. Možeš da zamisliš kad sam stvarno dobila akreditaciju i kada je potvrđeno da idem koliko sam se radovala. Ja sam zaljubljena u Evroviziju - rekla je voditeljka.

foto: Printscreen/Youtube

- Bilo je mnogo naporno, ogroman je to bio posao, a na njoj se nijednom nije video umor niti nervoza. Za svakog je imala strpljenja, da stane, da se slika, da da intervju, odgovori na pitanja. Nijednom nije tražila da se malo odmori. Boljeg predstavnika nismo mogli da imamo, bila je divan reprezent Srbije u svetu. Kao svetska zvezda je tamo dočekivana. Puste našu pesmu kada dolazimo u Arenu i igraju svi koreografiju. Svi ljudi koji rade na ulazu, na vratima, na informacijama. Bukvalno svi. Pričala sam sa Draganom Kosjerinom pre njenog uključenja i rekla joj da slobodno sprovede ideju da se uključi kao Konstrakta, jer je atmosfera u Torinu bila neverovatna. Obožavali su je - rekla je Kristina Radenković i istakla da je očekivala bolji plasman.

foto: Printscreen/RTS

- Sestra mi je poslala poruku da mi je reakcija bila presmešna u polufinalu. Srce mi je stalo dok nas nisu prozvali. Izgurali su me iz kadra posle u finalu da im ne dižem pritisak, baš mi nije bilo pravo, reagovala sam strašno. Dok je trajalo glasanje žirija, ja sam se sklonila sa strane, jer ništa ne mogu da sakrijem. Najteže sam sve podnela jer ne volim da gubim. Nismo očekivali pobedu, ali očekivali smo da budemo plasirani od drugog do četvrtog mesta jer je oko Ane vladalo ogromno interesovanje i imali smo pravo da to očekujemo i pomislimo. Videli smo da je mnogo popularna, zaustavljali su je na ulici ljudi da se slikaju kada smo šetali po Torinu, i naši i stranci. Ostavila je ogroman utisak tih prvih sedam dana po dolasku u Torino - kazala je Kristina Radenković u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 i dodala:

foto: Printscreen YT

– Niko nije govorio o favoritima. Predivna je bila atmosfera i mogli smo samo da čujemo koje se pesme slušaju, ko peva koju pesmu i kako se reaguje. I stekli smo tako utisak da smo bili jedan od favorita, kao i Engleska, Rumunija, Moldavija. Španjolka je prelepa. Zastala sam kada sam je ugledala, i lepša je uživo nego na ekranu. Prava lepotica. Da je mene neko pitao, na prva tri mesta našli bismo se mi, Italijani i Norvežani. Mahmud (italijanski predstavnik) mi se žalio na kostim, nije bio zadovoljan kako je prvo ispao, pa je čekao da mu ga donesu sa ispravkama. I žalio mi se jedno deset minuta, a ja zanemela, zaboravila engleski... - rekla je glumica i voditeljka Kristina Radenković.

foto: Printscreen RTS

