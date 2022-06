TAJNI SIGNALI KRALJIČINE TAŠNE! Elizabeta na svečanim događajima šalje PORUKE koje razumeju samo ONI: Izbavite me odavde! (VIDEO)

Stručnjaci su otkrili jednu od najčuvajnijih tajni Kraljice Elizabete Druge, a koja se tiče njene legendarne tašne u kojoj nosi uglavnom samo novac, ruž za usne i češalj.

foto: Profimedia

Kraljevski istoričar Hugo Vickers otkrio je da su kraljica i njeni saradnici smislili način kako da im ona uz pomoć torbe daje "tajne signale".

Politička analitičarka Anabel Krab otkrila je to nakon imenovanja Džordža Brendisa za novog visokog komesara za Australiju 2018. godine.

Komentarišući sastanak kraljice i Brendisa nakon što je preuzeo novu ulogu, Krab je rekla:

- Kraljičina torbica je zaista jedina vrsta "koda" koji kraljica može da koristiti u javnosti da upozori svoje pratitelje i saradnike na ono što se događa. Ako je umorna i treba da je spsu u nekoj situaciji, ona će im to diskretno poručiti svojom torbom.Ako ustane i drži torbu preko jedne ruke, pa je prebaci na drugu to je znak da joj asistentkinaj priđe i kaže: 'Izvinite, hitno morate razgovarajte sa nadbiskupom iz Kanterberija.'

Ona je nastavila.

- Kad je torbu ostavila na stolici to je bio dobar znak. To znači: Ne treba mi spasavanje - navodi Grab i dodaje:

- Da je bila na podu, to bi bilo zaista loše i značilo bi 'izbavite me odavde.' A, ako je torba na stolu, znači: "Daću ovoj osobi još pet minuta, a onda me izvucite odavde".