SA 12 GODINA OBRIJALA GLAVU, ŽIVELA U SIROMAŠTVU I PRERANO ODRASLA: Postala veoma važna glumica, ali je cena njene slave OGROMNA!

Borba sa bolešću i siromaštvom, uloga koja je promenila njen život, odrastanje preko noći, svetska slava, sajber nasilje, suze i smeh. To je ukratko obeležilo njenu biografiju, a detalji koji slede uveriće vas da je priča o Mili Bobi Braun veličanstvena i teška, u isto vreme.

Čuvenu Jedanaesticu u naučnofantastičnoj seriji "Čudnije stvari" ("Stranger things") možete ponovo gledati na Netflksu. Četvrta serija ove televizijske priče počela je da se emituje prošlog petka tačnije prikazuje se njen prvi deo, koji je već u prvom vikendu emitovanja oborio rekord gledanosti zbacivši sa trona drugu sezonu "Bridžertona" Krisa van Dasena.

Premijera drugog dela četvrtog nastavka "Čudnijih stvari" braće Dafer, u kojima publika uživa od 2016. godine, očekuje se prvog jula.

Mili Bobi Braun (18) je od samog početka član glumačke ekipe ove serije, koja je glavnim zvezdama tinejdžerima donela ogromnu poularnost ali i niz problema koji teret prerane slave može da izazove.

- Imam samo 17 godina, ali na kraju krajeva učim da budem žena. Učim da budem mlada žena. A kada ste veoma mladi, ljudi posmatraju kako odrastate, zar ne? Nekako postaju deo vašeg odrastanja i putovanja. I nisu spremni da private činjenicu da postajete odrasli - rekla je glumica prošle godine MTV News.

Mili se u tom intervjuu osvrnula na modne kritike koje je prate, a koje u velikoj meri oslikavaju kako je to biti slavno dete, a zatim i slavna odrasla glumica.

- Obučem top, a ljudi kažu: "Ona ima samo 10 godina". Odgovaram: "Ne, imam 17 godina". Ili obujem potpetice ili nosim odeću za odrasle na dodeli nagrada i tu su komentari: "Izgleda kao da ima 50 godina". Ne, ne izgledam tako, nego ste me vi posmatrali od moje 10. godine Zato tako razmišljate - istakla je Mili i podsetila sve na svoju prvu ulogu koju je dobila 2013. u seriji "Once Upon a Time in Wonderland" ("Bilo jednom u Zemlji čuda") gde je igrala Alisu.

Uloge u filmskim i televizijskim ostvarenjima "Moderna porodica", "Uvod u anatomiju", "Mornarički istražitelji", "Enola Holms" potvrda su njenog talenta, ali ne i jednostavog glumačkog puta.

Mili Bobi Braun rođena je u Marbelji u Španiji, kao treće od četvoro dece. Njeni roditelji poreklom iz Velike Britanije Keli i Robert Braun preselili su u Englesku kada je glumica imala četiri godine, piše "eonline".

Mlada velika zvezda rođena je sa oštećenjem sluha na jednom uhu, a ovo čulo je potom u potpunosti izgubila, naučivši već u detinjstvu kako da se prilagođava tome.

U želji da podrže njen talenat, porodica se preselila u Orlando na Floridi kada je ona imala osam godina. Vodile su je na časove umetnosti, audicije za reklame, a onda im je jedan agent rekao da bi trebalo da odu u Los Anđeles.

Mili je tamo dobila ulogu Alise, pa čak i diktirala scenario koji se menjao kako bi ona nastavila sa ovom rolom.

Čudo od deteta Mili Bobi Braun je sa 13 godina u intervjuu za "Variety" rekla da je VEOMA UPORNA pa kada reši da savlada neku veštinu, to i uradi. Tako je bilo i sa glumom.

Njeno detinjstvo pratile su česte selidbe pa se nakon boravka u Engleskoj gde je glumila u "Bi-bi-sijevom" šouu "Uljezi", vratila u Atlantu, a sve zbog serije "Čudnije stvari".

Majka Mili Bobi Braun bila je veoma uznemirena kada je njena 12- godišnja ćerka zbog uloge Jedanaestice morala da obrije glavu.

Mili je kasnije izjavila da je to bio sjajan način da se izrazi kao i da je ta odluka bila najbolja koju je donela.

- Dan kada sam orbijala glavu bio je najsnažniji trenutak u mom životu. Kada sam se pogledala u ogledalo, shvatila sam da imam jedna zadatak: da inspirišem druge. Bilo je to tako osnažujuće. Ne treba vam kosa da biste bili lepi. I ja sam to tada shvatila - poručila je Mili kojoj su "Čudnije stvari" donele i prvi poljubac, sa kolegom Finom Volfardom.

- Kaže da ja nisam prva osoba sa kojom se ljubio, ali ja mislim da jesam - rekla je za "Variety".

Mili je imala samo 12 godina kada je pomenuta serija 2017. osvojila SAG nagradu u kategoriji najbolje drame. Dva puta je bila nominovana za ovo priznanje kao i za nagradu Emi.

Prvu Emi nominaciju zaslužila je sa 13 godina. Dobitnica je dve MTV filmske i televizijske nagrade 2017. i 2018.

"Čudnije stvari" donele su joj veliko prijateljstvo sa Sarom Hajndsgal koja joj je zapravo obrijala glavu zbog potrebe snimanja. Mili je zove druga mama. Ovu titulu dodelila je i čuvenoj Vinoni Rajder, dok glumac Aron Pol voli da kaže da bi je on i njegova supruga rado usvojili.

Put Mili Bobi Braun do slave pratili su veliki finasijski problemi njene porodice koja je u jednom momentu i bankrotirala, pa čak i ostala bez krova nad glavom. Pomoć im je pružila njena tetka kod koje su privremeno živeli ali i uloga u "Čudnijim stvarima" koja je glumici donela veliku zaradu.

Mili je odrasla pred očima svetske javnosti. Koliko ju je skupo koštala slava, zna ona najbolje. Pre četiri godine bila je na meti kritika da je homofob, zbog čega je uklonila svoj Tviter nalog.

Treba reći i... Glumica je 2018. postala najmlađi Ambasador dobre volje UNICEF-a, a kao 14- godišnjakinja našla se na "Tajmovoj" listi 100 najuticajnijih ljudi na svetu, kao najmlađa osoba u istoriji koja je dobila mesto na prestižnom spisku.

Sa 17 godina imala je manekenslki debi u Njujorku. Njen stil se i hvali i kritikuje, a podrška i pohvale Viktorije Bekam dosta doprinose njenoj modnoj reputaciji. Mili Bobi Braun u vezi je sa sinom čuvenog Džona Bona Džovija Džejkobom Herlijem (20).

(Kurir.rs/Ženablic)

Bonus video:

08:24 BRETELE JEDVA DRŽE GRUDI! Srpska glumica u nikad izazovnijem izdanju