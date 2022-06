POZNATA GLUMICA PROMENILA POL, PA OTKRILA: Mrze me jer izgledam DRUGAČIJE! Pretili su mi SMRĆU! Ovo je njena POTRESNA ISPOVEST

Početkom decembra 2020, nakon što je otkrio da je transrodan, glumac Eliot Pejdž, zvezda Netfliksove serije "The Umbrella Academy" postao je najpoznatija trans osoba na planeti. To ga je učinilo metom neopisive mržnje, otkriva, ali njemu lično je donelo nezamislivu radost.

Nakon teškog i istovremeno oslobađajućeg procesa za njega, kako ga je opisao, glumac je pozirao za naslovnicu časopisa Esquire u beloj košulji i tamnoplavim pantalonama. U intervjuu, Pejdž se osvrnuo na to kako je dobio ljubav i podršku mnogih ljudi nakon svoje objave, ali i mržnju, okrutnost i zajedljivost od drugih.

Pejdž je transfobiju opisao kao ekstremnu i izneo štetne posledice, objašnjavajući da, iako neki ljudi misle da je šala samo šala, ona ima uticaja i može da uzrokuje štetu.

- Znam da drugima izgledam drugačije, ali sebi tek počinjem ličiti na sebe. To je neopisivo, jer jednostavno ja sam sada ja. I hvala Bogu za to. Najveća radost je osećati se živim, jednostavno postojati, bez tog stalnog stalnog osećaja da bežim iz svog tela, a to je bio beskrajni osećaj teskobe i nervoze i želje da se autujem”, rekao je.

Pejdž u kolumni za Esquire piše da može da se poistoveti sa onima koji su želeli da počine samoubistvo, posebno tokom vremena kada je i sam značajno izgubio na težini i doživeo napade panike. Ipak, razmišljajući o tome šta je naučio iz tranzicije, Pejdž, koji sada ima 35 godina, ima jasan i pozitivan odgovor: "Ne mogu da precenim najveću radost, a to je stvarno videti sebe."

Pejdž, koji trenutno glumi u Netfliksovoj seriji "The Umbrella Academy", takođe je igrao u filmu "Juno" iz 2007, gde je, kao Elen Pejdž, glumio trudnu tinejdžerku, s Majklom Kerom, njenim dečkom u filmu. Iako ga je taj film gurnuo u središte pažnje Holivuda, rekao je da je to takođe bio okidač za pogoršanje njegovog mentalnog zdravlja, jer je morao da igra ulogu glamurozne glumice dok se iznutra osećao kao muškarac.

Prisetio se još jednog događaja na premijeri filma "Juno", koji je bio nominovan za Oskara, kada mu nije bilo dozvoljeno da bira odeću za crveni tepih, dok je drugim članovima glumačke ekipe bilo dozvoljeno. Tada je izrazio želju da nosi odelo, a šefovi Fox Searchlighta su mu naredili da nosi haljinu. Na kraju je bio prisiljen da nosi i visoke štikle.

Iako je "Juno" postigao ogroman uspeh Pejdž se priseća kako se u to vreme borio s hranom, depresijom i teskobom.

"Voleo bih da mogu da se vratim i doživim to ponovo, ali ovaj put kao pravi ja", rekao je.

Od svoje tranzicije, glumac je primao kritike, mržnju, pa čak i pretnje smrću, ali je takođe dobio uveravanje i podršku od svojih najmilijih i, što je najvažnije, konačno se oseća kao da zna ko je.

"Ne bih mogao da sebe zamislim kao ženu koja stari", završio je.

