AMBER HERD PRVI PUT NAKON PRESUDE! Glumica ne može da se pomiri sa činjenicom da je izgubila: Nije kriva POROTA, već OVA STVAR!

Amber Herd progovorila je prvi put nakon presude u sudskom procesu za klevetu koji je vodila sa bivšim suprugom Džonijem Depom, a koji je izgubila, ističući da je "nepravedna" presuda rezultat pristrasnog predstavljanja na društvenim mrežama i medijima.

Ova 36-godišnjakinja dala je intervju za emisiju "Today", koji je počeo da se emituje u ponedeljak ujutru, a javnosti će biti prikazan u tri dela.

foto: Printscreen YT

Amber se osvrnula na "mržnju i bes" sa kojima se suočavala toko suđenja, a navodno i na samom suđenju. Ona je takođe sugerisala da je porota bila pod očitim uticajem društenih mreža, kao i da ih je osvojila "Depova odlična gluma" u sudnici.

- Čak i ako je neko siguran da zaslužujem svu ovu mržnju i bes, čak i ako mislite da lažem, ipak niste mogli da me pogledate u oči i zaista verujete da je na društvenim mrežama postojalo fer predstavljanje. Ne možete da mi kažete da mislite da je ovo bilo pošteno - rekla je ona.

Podsetimo, ranije ovog mesec porota je donela presudu da je Amber kriva za klevetu zbog objavljivanja članka u "Vašington postu" u kome je navela da je bila žrtva seksualnog nasilja. Na koncu svega ona će morati Depu da isplati ukupno 10, 35 miliona dolara, dok je sama dobila 2 miliona dolara.

- Reći ću to ovako, kako su mogli da donesu presudu, kako su došli do zaključka da ne može da mi se veruje? Sedeli su tu i više od tri nedelje slušali nemilosrdna, neprekidna svedočenja plaćenih zaposlenih. Ne krivim ih, zaista ih ne krivim, zapravo ih razumem, on je obožavan lik i ljudi se osećaju kao da ga poznaju. On je fantastičan glumac. Kako su mogli nakon tri i po nedelje svedočenja o tome kako sam bila užasna osoba da ne poveruju ijednoj reči koja je izašla iz mojih usta? - istakla je.

foto: Printscreen YT

Tokom maratosnkog, šetonedeljnog suđenja u Virdžiniji, koje je počelo 11. aprila, a završilo se 1. juna, Dep je pozvao 38, a Herd 24 svedoka. Porota je videla na desetine tekstova, fotografija, video snimaka, medicinskih zapisa, poruka, pa čak i stranica iz "ljubavnog dnevnika" koji su nekadašnji supružnici pisali.

Čitav slučaj je bio do te mere komplikovan, da je obrazloženje presude imalo 42 pitanja na koja je porota morala da odgovori pre same presude: 24 pitanja za Depove tvrdnje i 18 pitanja u okviru Amberine protivtužbe.

Tokom suđenja, društvene mreže bile su preplavljenje objavama o ovom postupku, a atmosfera je zaista bila takva da je naklonost javnosti bila usmerena na Depa. Do 13. juna hešteg #JusticeForJohnnyDepp imao je više od 20, 6 milijardi pregleda na TikToku, dok je hešteg #JusticeForAmberHeard dosegao tek oko 92 miliona pregleda.

Uprkos insistiranju na tome da je klima na društvenim mrežama odigrala ključnu ulogu u ishodu suđenja, Amber tvrdi da je ne pogađa stav javnosti o njoj, insistirajući da je "ne zanima šta neko misli o njoj".

- Nije me briga šta neo misli o meni ili kakve presude donosite o onome što se dogodilo u privatnosti mog doma u mom braku iza zatvorenih vrata. Ne polazim od toga da prosečna osoba treba da zna te stvari, tako da to ne shvatam lično - prokomentarisala je.

Amber je ranije ovog meseca, odmah nakon suđenja, presudu okarakterisala kao "neuspeh za sve druge žene", dodajući da je razočarana i da joj je srce slomljeno.

Ceo intervju biće objavljen u petak, 17. juna, na NBC mreži od 20 h, dok sutra i prekosutra sledi drugi i treći deo intervjua u emisiji "Today".

(Kurir.rs/Ženablic)

