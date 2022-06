SVIMA JE MUKA OD MOJIH GOLIŠAVIH FOTKI, ALI NEĆU STATI: Glumica s NAJVEĆIM GRUDIMA u Holivudu objavljuje brutalne prizore (FOTO)

Glumica Salma Hajek često na društvenim mrežama objavljuje fotografije u bikiniju, a sada je otkrila kako ne misli da prestane s tim, jer se nakon toga oseća oslobađajuće.

"Drago mi je da sam objavila puno fotki, nije me sramota, jer je to bila prva nedelja godišnjeg odmora", rekla je glumica za Entertainment Tonight i dodala da joj je objavljivanje fotografija bilo oslobađajuće, ali da je onima koji su to morali da gledaju verovatno bilo muka.

"Pustiću ih da predahnu. Pomisliće da svaki dan nosim bikini", našalila se se glumica, a zatim otkrila šta je sve morala da uradi kako bi uspela da uđe u bikini.

"Morala sam da smršam i vežbam da bih ušla u bikini pred kraj prošle godine", rekla je Hajek, koja je nedavno sa svojom ćerkom Valentinom Palomom pozirala za naslovnicu meksičkog izdanja modnog časopisa Vogue.

Mlada Valentina sa svojih 14 godina snimanje je obavila s lakoćom, a glumica se na Instagramu pohvalila fotografijom.

Inače, Salma se nedavno ponovo pohvalila svojom sjajnom figurom - podelila je fotografije sa jahte na kojima pozira u kostimu boje jorgovana, pokazujući da nema problem sa celulitom, ali i da je krasi tanak struk.

Podsetimo, Salmu fanovi često optužuju da je povećavaka grudi hirurškim putem, a sve zbog činjenice da su one vidno veće negoli na početku njene karijere. Glumica je u više navrata demantovala takve navode, a čak je i objasnila zašto joj je danas dekolte veći.

"Mnogo ljudi tvrdi da sam povećavala grudi hirurškim putem. Ne krivim ih. Moje grudi su zaista bile manje. Kao i ostatak mog tela", rekla je Salma prošle godine u emisiji svoje koleginice Džade Pinket Smit "Red Table Talk". Ona je objasnila i da su joj grudi porasle zbog menopauze, ali i trudnoće, te fluktuacije u težini.

"Nekim ženama grudi se smanjuju. Ali postoje neke žene koje kada se ugoje - porastu im grudi, a drugima porastu dok doje bebe i više se nikada ne vrate u normalu. Takođe, grudi u nekim slučajevima rastu i kada ste u menopauzi. Slučajno se ispostavilo da sam jedna od žena kojoj se sve to desilo. Porasle su mi kada sam dobila na težini, kada sam zatrudnela i kada sam ušla u menopauzu. One su samo nastavljale da rastu i postale su mnogo, mnogo, mnogo veće. Stalno me bole leđa zbog toga. Ljudi ne govore o tome, ali ja ću vam reći. Grudi rastu - i to mnogo", dodala je.

(Kurir.rs)

