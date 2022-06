JEDAN OD NAJLEPŠIH GLUMACA NA SVETU OTVORIO DUŠU: Ceo život sam usamljen, srce mi je slomljeno, a godinama sam sanjao isti KOŠMAR

Naslovnu stranu prestižnog magazina "GQ" za mesec jul krasi Bred Pit, a holivudski glumac je u iskrenom, dirljivom intervjuu dao javnost uvid u neka od svojih najintimnijih osećanja, što je pravi raritet jer je on veoma zatvoren i retko daje intervjue.

Naime, tokom svoje karijere duge više od tri decenije, Pit je retko kada bio otvoren, pa je njegova spremnost da prizna kako se oseća - iznenađenje.

Proslavljeni 58-godišnjak uspeo je da nakon bolnog razvoda od Anđeline Džoli 2016, ponovo pronađe pozitivnost, ali je s druge strane uveren da svaki čovek u nekom trenutku života oseća strašnu bol u srcu.

On je za "GQ" istakao da su emocionalna previranja i duboka tuga neizbežni deo rasta.

"Mislim da su nam svima srca slomljena. U životu sam se uvek osećao veoma usamljeno, bio sam usamljen kao dete, usamljen sam i sada, ovde, i zaista sve do nedavno nisam mogao da osetim prihvatanje porodice i prijatelja", rekao je.

"Šta je ta linija, da li je to rekao Rilke ili Ajnštajn, verovali ili ne, ali to je nešto oko toga ako tako možeš da živiš sa paradaksom, kada istovremeno osećaš i tešku bol i pravo uživanje , to je zrelost, to je rast", dodao je, prenosi Blic Žena.

Uprkos tome što je u Pitu preovladavao osećaj izolacije, priznao je da je pronašao svoju zajednicu i prijatelje kada je odlučio da odustane od alkohola 2016. godine. Odmah nakon razvoda, on je proveo 18 meseci redovno posećujući sastanke Anonimnih alkoholičara, dok je prihvatao osnovne principe grupe da se suzdržavaju svih supstanci koje utiču na um.

"Imao sam veoma kul grupu muškaraca koja je bila zaista privatna i odrabrana, tako da je bilo bezbedno", prokomentarisao je.

Bred je priznao i da je oduvek imao osećaj da mu uskoro predstoji propast, kao i da ga često muči jedan te isti san koji se ponavlja, a u kom je brutalno izboden.

"Za solidnih četiri ili pet godina tamo, san koji je preovladavao bio je kako neko skoči i izbode me. Probudio bih se u strahu. Nisam razumeo zašto bi želeli da me povrede. Ovo je prestalo pre godinu ili dve, kada sam počeo da se vraćam u taj san i jednostavno pitam "Zašto?"", otkrio je.

Glumac je najavio i kraj karijere, istakavši da uloge za koje trenutno dobija ponude ne zadovoljavaju njegove kriterijume: "Smatram da sam u poslednjem semestru ili tromjesečju".

