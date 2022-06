BIO SAM DETE, NALIVAO ME PIĆEM DOK SE NE OBEZNANIM I ONDA SILOVAO: Potresne priče iz grupe koja je proslavila i Riki Martina

Članovi nekadašnjeg dečačkog benda Menudo, u kom je karijeru počeo i Riki Martin, progovorili su o užasnom zlostavljanju kom ih je podvrgao njihov menadžer, tvrdeći da im je davao alkohol i drogu, kao i da su "silovani" više puta i bili izloženi "predatorima".

Grupu Menudo osnovao je Edgardo Dijaz u Majamiju 1977. godine, a sastav je postao jedan od najpopularnijih dečačkih bendova na planeti - prodali su više od 20 miliona ploča širom sveta i osvojili Latinoameriku tokom 80-ih i 90-ih svojim hitovima.

Međutim, dok je na prvi pogled karijera ovih tinejdžera bila blistava i uspešna, većina članova benda sada je otkrila da su u tajnosti živeli noćnu moru, suočavajući se sa seksualnim napadima i fizičkim zlostavljanjima, piše "Daily Mail".

U produkciji HBO 23. juna prikazan je četvorodelni dokumentarac "Menudo: Zauvek mladi", koji je na videlo izneo jezivu istinu o bendu. U ovom ostvarenju bivši član grupe Anđelo Garsija, koji se sastavu pridružio 1988. sa 11 godina, a napustio ga je dve godine kasnije, tvrdi da je dok je bio član silovan i iskorišćen od strane "predatora".

Otkrio je da se to prvi put dogodilo u hotelskoj sobi sa nepoznatim muškarcem, koji je tada 11-godišnjem Anđelu davao alkohol dok se nije "onesvestio".

"Kada sam se probudio, bio sam go i krvario sam, tako da sam znao da je bilo penetracije. Imao sam tragove na licu od trljanja na tepihu. Bio sam zbunjen i nisam razumeo", rekao je, a prenosi Blic Žena.

Drugi članovi grupe su takođe potvrdili da su se suočili sa seksualnim zlostavljanjem tokom boravka u bendu, kao i sa nemarom, eksploatacijom, maltretiranjem i upotrebom narkotika - i sve to podi Dijazovim budnim okom.

Grupu su prvobitno činila dva brata - 12-godišnji Fernando i 13-godišnji Nefti Salaberi, pa su im se pridružili Karlos (12), Oskar (11) i Riki Melendez (9). Tokom godina, kroz bend je prošlo mnogo članova - preko njih 30.

Dijaz je navodno imao strategiju "fontana mladosti" za ovaj bend, što je u praksi značilo da ako je neko prestar za grupu jednostavno mora da bude zamenjen, a to bi se uglanom dešavalo kada napune 16 godina.

Brojni momci koji su nekada bili u bendu tvrdili su da često nisu imali nadzor ni nekog ko bi brinuo o njihovoj bezbednosti, te da su bili izloženi drogama poput marihuane i kokaina.

"Jednom smo bili u Kolumbiji, ja sam sa Rubenom, kolegom iz benda, stigao u hotel. Ušli smo u našu sobu, odjednom je došao neki nepoznati tip i izvukao kilogram kokaina. Preplašili smo se, nismo poznavali ovu osobu... A on je bio jedan od producenata i promotera", ispričao je Serđo Blas, član od 1986. do 1990. godine.

Endi Blaskez, koji je bio u bendu od 1991. do 1997, optužio je svog bivšeg menadžera za "ekstremnu seksualizaciju", sa kojom se supčavao od starta.

"Bile su to preterano seksualizovane šale koje ne bi trebalo izgovarati pred decom. Sećam se kako je rekao: "Znaš kakvo je zadovoljstvo kad vršiš veliku nuždu? Takav ti je osećaj tokom analnog se*sa", ispričao je Blaskez.

Riki Martin se grupi pridužio 1984. u 13. godini i napustio ju je pet godina kasnije, a on je definitivno najpoznatiji član Menudo sastava. Rej Asavedo, koji je u bendu bio od 1985. do 1988, tvrdio je da je Riki bio "zlatno dete" od početka i da je to stavio do znanja ostalim članovima.

"Biti sa Rikijem je bilo brutalno jer je imao prednost u odnosu na mene, pa ako je neko kucao na vrata, ja sam morao da ih otvorim. Ako bi telefon zazvonio, ja sam morao da podignem slšalicu. Bio sam kao njegova sobarica", ispričao je Serđo Blas, potvrdivši Asavedove navode.

