VERENIK MEGAN FOKS NAKON INCIDENTA PRIČA NEPOVEZANO: Evo šta je odgovorio na pitanje zašto je RAZBIO sebi čašu o glavu!

Verenik slavne glumice Megan Foks, muzičar Mašin Gan Keli, nedavno je napravio kada je razbio sebi čašu o glavu i završio sav krvav. Incident se dogodio u utorak uveče, nakon što je održao koncert u Njujorku.

Muzičar se odmah u sredu pojavio u emisiji "Late Night" sa Sitom Mejersom, gde je objasnio zašto je razbio čašu šampanjca o čelo.

- Je l' ti kucneš vilicom po čaši šampanjca da privučeš pažnju ljudi - upitao je pevač voditeljku.

- Da, nisam imao vilicu, pa sam samo zveknuo njom po glavi - rekao je on i tako mnoge zbunio.

Tokom žurke nakon njegovog koncerta, muzičar je razbio čašu šampanjca o glavu i izveo pesmu "My Ex's Best Friend" dok mu je krv tekla niz lice. U videu objavljenom na njegovom Instagram storiju, moglo se videti kako drži govor pre nego što je okupljenima rekao: "Baš me briga" i kako razbija staklo o svoje lice.

U drugom videu publika, koja uključuje i njegovu verenicu Megan Foks, koleginicu s turneje Avril Lavinj i njenog verenika Mod Sana, gleda kako Mašin Gan Keli izvodi "My Ex's Best Friend" s krvavim peškirom u ruci. "F--- it", stoji u naslovu objave. Umetnik je kasnije napustio događaj s osušenom krvlju na licu.

U intervjuu je pevač takođe otkrio zašto mu je nastup u kultnoj areni bio toliko značajan.

- Moja prva pesma bila je u Njujorku. Bio sam prvi reper koji je osvojio Amateur Night u Apollo Theatreu u Harlemu i bio je 45 dolara i nikad ih nisam unovčio, uvek sam ih samo držao - objasnio je. Zbog uzbuđenja uoči nastupa rekao je:

- Jedino što sam govorio ceo dan je bilo: "Mi smo u Gardenu, mi smo u Gardenu", piše People.

