ZABAVLJALA SE S TEŠKIM KRIMINALCIMA, DOŽIVELA TRAGEDIJU, A SAD LJUBI HRVATA: Sofija Vergara puni 50 godina i izgleda KAO AVION

Jedna od najplaćenijih televizijskih glumica današnjice, Sofija Vergara, danas slavi 50. rođendan. Pre nego što je započela svoju karijeru modela, a kasnije i glumice - želela je da postane stomatološkinja. Čini se da nekad treba da pustimo ono što najviše želimo jer nas nekad upravo iza tih vrata čeka nešto mnogo bolje. Isto se dogodilo i Vergari ,koju su samo dva ispita delila od toga da postane doktorka dentalne medicine, ali umesto ispita - odlučila je da pozira za reklamu Pepsija za Latinsku Ameriku. I ispostaviće se da joj je to bila najbolja odluka koju je mogla da donese.

Prema mišljenju Forbsa, Sofija Vergara je jedna od najuticajnijih žena današnjice, ali uprkos tome što se na pravi pogled čini da ima sve - ljubav, slavu, novac i sreću - istina je poprilično drugačija.

Vergara je odrastala u katoličkoj porodici uz oca Hulija Enrikea, koji je bio stočar i majku Margaritu, domaćicu. Imala je petoro braće i sestara i mnogobrojne rođake.

Da danas nije glumica, verovatno bi bila stomatološkinja. Naime, upisala je i skoro završila tri godine ovog teškog fakulteta. Samo su je dva ispita delila od titule doktorke dentalne medicine, ali onda ju je na plaži zapazio snimatelj zbog kojeg je postala zaštitno lice reklame za Pepsi za celu Latinsku Ameriku.

Isprva se činilo kao da joj je zbog jedne reklame sve krenulo uzbrdo - dobila je brojne druge ponude, postala je i TV voditeljka, a onda se dogodila tragedija. U jednom pokušaju otmice u Kolumbiji ubijen je njen brat. Porodica je bila skrhana gubitkom jednog svog člana, te je 1998. odlučila da sreću potraži van Kolumbije i odseli se u Majami.

U Majamiju je morala da se dokazuje znatno više od svojih koleginica. S jedne strane, bila je stranac u novom gradu. S druge strane, bila je toliko lepa da su je zbog lepote konstantno degradirali, smatrajući je "ispraznom".

Njena karijera je definitivno išla uzlaznom putanjom, a video je to i Džoi Gonzales, njena srednjoškolska ljubav koji je odlučio da je zaprosi. Sofija je pristala, a dve godine kasnije dobili su i sina Manola. Ipak, brak je trajao samo godinu dana, a Sofija je postala samohrana majka

Sofija je poznata po tome da je uvek volela da se zabavlja s "lošim momcima". Naime, nakon kraha prvog braka, jedno vreme je bila u vezi s Krisom Pasijelom, članom bande koja je sarađivala s porodicom Bonano. Kada je Padijeli 2000. godine bio uhapšen i optužen za ubistvo jedne domaćice četiri godine ranije, Sofija je želela da proda svoj dom u Majamiju kako bi njemu platila kauciju od 15 miliona dolara. Međutim, ni ta veza nije potrajala.

Nakon Kriza, niz "loših momaka" nastavila je s kolumbijskim kraljem droge, Andresom Lopezom, a zatim i s Nikom Loebom. Verili su se 2012. godine, ali dve godine kasnije ipak su odlučili da pođu svojim putem. Nažalost, i s njim je Vergara morala da prođe brojne drame. Nik je, naime, želeo da iskoristi njihova dva embriona koja su čuvali u klinici, u nadi da će jednog dana veštačkom oplodnjom dobiti decu. Loeb je već našao surogat majku, a onda se Vergara odlučila za tužbu u pokušaju da ga spreči da tako nešto uradi.

U julu 2014. upoznala je Džoija Manganijela, a godinu dana kasnije su se i venčali. Kako je i sama nekoliko puta isticala, jedino za čim žali u životu jeste činjenica da ga nije upoznala pre. Džoijev deda s majčine strane, Nikolas Fransis Džozef Bračanov poreklom sa šibeničkog područja u Hrvatskoj. Njegovi roditelji bili su Majkl Bračanov i Katarina Jelovčić, a prezimena Bračanov i Jelovčić dva su prezimena karakteristična za ostrva Murter i Kapri. Poznato je kako su se ostrvljani početkom prošlog veka doseljavali u Ameriku, pa su verovatno tako i Džoijevi preci stigli u Pitsburg, gde je i rođen.

- Udala sam se rano i mlada rodila sina, ali to je u Latinskoj Americi pre dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije i nakon lošeg braka koji sam imala promenile su se mnoge stvari. Danas želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere. Nisam želela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne "isprobam" više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati šta će se i kako odigrati, ali mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to zaista biti kao iz bajke o Pepeljugi - srećni do kraja života - rekla je Sofija u jednom intervjuu.

