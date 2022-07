KONAČNO OTKRIVENO KO JE RASISTA U KRALJEVSKOJ PORODICI: Ona je komentarisala BOJU KOŽE sina Megan Markl i princa Harija?!

Princ Hari i Megan Markl su o rasističkim komentarima s kojima su se susreli pre rođenja njihovog sina Arčija prvi put progovorili u intervjuu kod Opre Vinfri u martu prošle godine. Nisu želeli da otkriju ime osobe jer bi, kako je Megan tvrdila, to jako naštetilo njenom ugledu.

Bio je to bombastičan intervju u kojem su odbegli supružnici prvi put javno progovorili o svom odlasku iz Velike Britanije i napuštanju kraljevske porodice.

Neočekivan tretman kraljevske porodice

Megan je tada otkrila da su se pojedini članovi porodice brinuli koliko će Arčijeva koža kad se rodi biti tamna.

foto: Profimedia

"To mi je preneo Hari", prisetila se razočarana Megan u intervjuu, ali nije otkrila koji su to članovi, jer bi bilo previše štetno kada bi javnost saznala o kome je reč.

Međutim, nova knjiga autora Toma Bauera razotkriva imena s kojima Megan nije htela da izađe u javnost. Autor u svojoj neautorizovanoj knjizi "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsor's", koja istražuje navodni "razdor" između vojvode i vojvotkinje od Saseksa i drugih članova monarhije tvrdi da je upravo Kamila, vojvotkinja od Kornvola i druga supruga princa Čarlsa, imala rasističke komentare o njihovom tada nerođenom sinu Arčiju, te da je time dobila zastrašujuće osude cele kraljevske porodice.

foto: Profimedia

Kamila smatra da ima pravo

Druga žena princa Čarlsa, Kamila, navodno je sama rekla Hariju kako bi bilo smešno da njegovo nerođeno dete ima "riđu afro frizuru" i to tokom razgovora koji su vodili 2016. godine s porodicom, piše Mirror. Šokantna otkrića koja je novinar Bauer otkrio u knjizi došla su i do Kamile, a izvori bliski vojvotkinji od Kornvola su te tvrdnje nazvali "totalnim glupostima".

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:02 Princ Filip i princeza Danica u Hramu Svetog Save