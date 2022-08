IMAMO POBEDNIKA U RATU ŽENA SLAVNIH FUDBALERA! Poražena strana OČAJNA: Završila sam U BOLNICI zbog mentalnih problema!

U svom prvom intervjuu nakon završetka suđenja za klevetu, tužiteljka Rebeka Vardi, supruga napadača Lester Sitija, Džejmija Vardija, progovorila je celoj priči s Kolin Runi i uticajima koje je suđenje imalo na nju i njenu porodicu.

Kao i suđenje koje su Britanci pratili poput neke telenovele, tako je i njen razgovor s Kejt Mekan na kanalu Talk TV u kojem je bilo i mnogo suza i bombastičnih izjava, izazvao podeljene reakcije.

U slučaju koji su britanski mediji nazvali "WAGatha Christie" (spoj akronima WAG tj. "žene fudbalera" i imena i prezimena slavne spisateljice) Vardi je tužila Kolin Runi zbog narušavanja časti i ugleda jer je Kolin tvrdila da je Vardi bila izvor neistinitih priča njoj i njenom suprugu Vejnu Runiju objavljenih u medijima.

Rat između dveju supruga engleskih fudbalera, bivših prijateljica, krenuo je 2019. godine, kada je Runi na društvenim mrežama trijumfalno objavila kako je provela višemesečnu "tajnu operaciju" u kojoj je otkrila da Vardi odaje novinarima "lažne priče" o njenom privatnom životu. Konkretno, radilo se o tri teksta objavljena u The Sunu s lažnim detaljima koje je Kolin "podvalila" u Instagram storijima na zatvorenom profilu na toj društvenoj mreži. Vardi je žestoko negirala optužbu i nakon dugog natezanja odlučila da tuži Runi za klevetu. Sud je trebao da odluči da li je Kolin javno oklevetala Rebeku.

Sudija Visokog suda u Londonu je ove nedelje, nakon pet dana izlaganja i svedočenja, zaključio da su tvrdnje odbrane "uglavnom istinite", što je bilo dovoljno da Rebeka Vardi izgubi spor.

Voditeljka intervjua Mekann ju je pitala da li smatra da je seksizam uticao na pisanje medija o tome kako su se ona i Runi oblačile tokom suđenja, na šta je Vardi odgovorila: "Apsolutno! Cela je stvar predstavljena vrlo mizogino".

Komentarisala je kako, na primer, odevanje Džonija Depa nije bilo tema podrobnih analiza tokom njegovog nedavnog visokoprofilnog suđenja s Amber Herd.

- Čini se da samo ženama nije dozvoljeno da se brane. Ženama nije dopušteno da se lepo oblače. Da, puno je tu seksizma - rekla je Vardi.

Rekla je i kako je, sve od objave Kolin Runi 2019. godine, bilo puno trenutaka u kojima je osećala da "više ni ne želi da bude ovde".

- Bio je grozan osećaj, a u isto vreme bila sam svesna da ne želim da me ljudi vide takvu, a pre svega moja deca - objasnila je Vardi. Rekla je i da je dva puta bila primljena u bolnicu na lečenje zbog problema s mentalnim zdravljem i da verojatno pati od PTSP-a. Razmišlja o ponovnom uzimanju lekova.

- Nemam čega da se stidim. Ako to pomaže, prihvatiću terapiju. Mislim da svako mora da zna svoje snage i slabosti, te kada treba da potraži pomoć - rekla je Vardi.

Oštro je osudila trolove koji su tokom poslednje tri godine ciljali nju i njenu porodicu, pa čak i slali pretnje smrću njenom mužu Džejmiju.

Iako prema Kolin Runi nema nikakvih negativnih emocija, smatra da bi ona drugačije postupila kada bi svedočila takvom zlostavljanju kakvo se događalo njoj i njenoj porodici.

- Šta god da mislim da je učinila, rekla bih da ona i njena obitelj ne zaslužuju maltretiranje kakvo smo prošli - kazala je Vardi, koja je, na početku celog slučaja bila trudna, nosila je svoje peto dete i više puta isticala da se bojala šta će biti s njenom trudnoćom i bebom usled silnog stresa.

- Mislim da smo imali sudiju koji nije razumeo slučaj i nije sagledao sve što smo izneli tokom suđenja. Čini se kao da je sudija samo pročitao ono što je napisano u medijima - zaključila je u intervjuu.

Vardi je takođe otkrila da je njen pravni tim ni u jednom trenutku nije upozorio da bi trebalo odustati od suđenja dodavši: "Zato što znaju da ja to nisam učinila i to je pravi razlog zašto sam ustrajala. I da, govoriću ‘nisam to učinila‘ do besvesti.". Suđenje je, prema pisanju britanskih medija, i te kako iscrpilo finansije Vardijevih, do te mere da se priča da će morati da iznajmljuje svoju vilu i da su se zadužili.

Reakcije na intervju u kojem je Vardi pokušala da popravi svoju reputaciju i još jednom izloži svoju stranu priče, vrlo su šarolike.

Na društvenim mrežama mnogi su joj poručili da krene dalje, a neki pratioci i kritikovali njene "krokodilske suze".

Jedan korisnik Tvitera napisao je: "Osećao sam velike simpatije prema Rebeki Vardi sve dok nisam video taj jezivi intervju. Ponekad morate da se pomirite s činjenicama i krenete dalje.".

Drugi nije bio tako pristojan: "Da ima imalo pristojnosti, Vardi bi držala glavu pognutu, i to daleko od medija. Ali ne, ona je napravila TV intervju i lije krokodilske suze".

"Vrlo pažljivo sročeni odgovori. Priznaj šta si uradila i nastavi sa životom. Samo sebi pogoršavaš situaciju", poručila joj je jedna gledateljka.

Hoće li se prepucavanje WAG-sica, medijsko i sudsko, nastaviti, zavisi od Kolin Runi. Ona bi mogla još dugo trijumfalno da se smeška i uživa u pobedi da, kako tvrde njeni prijatelji, već nije u novoj drami. Naime, "rastrzana" je zbog činjenice da će silne mesece provesti razdvojena od supruga Vejna, koji ide u SAD, gde će raditi s fudbalskim klubom D.C. United. Nakon toga trebalo bi da dobije i lukrativan angažman promotera na svetskom fudbaleskom prvenstvu u Kataru. A Kolin bi volela ove godine da obnovi bračne zavete. Jer sa suprugom s kojim je u vezi otkako su imali 16 godina "bliža je nego ikad" nakon suđenja na kojem je bio njena podrška i pratio je svaki dan u sudnici.

