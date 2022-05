SKINUO JE PANTALONE I TO JE BILA NAJMANJA OPREMA KOJU SAM IKAD VIDELA! Suđenje decenije se zahuktava, a prozvani muzičar se brani

Supruge fudbalera Kolin Runi i Rebeka Vardi našle su se na londonskom sudu zbog optužbi za klevetu.

Sve je započelo još pre dve godine, kada su krenule optužbe za lažne priče na Instagramu, curenje vesti medijima i ostalo, a slučaj su britanski mediji prozvali suđenjem decenije i nazvali ga "Wagatha Christie".

Među ostalim, Rebeka Vardi, supruga napadača Lestera, Džejmija Vardija, u jednom je intervjuu iz 2004. godine otkrila detalje o navodnom seksualnom odnosu s pop zvezdom Piterom Andreom. Navela je da on ima "najmanju opremu koju je ikada videla" te da izgleda poput "minijaturne kobasice".

Ova je priča privukla veliku pažnju javnosti, pa ni siroti Andre nije mogao da ne komentariše ceo slučaj i da obrani svoj "ponos".

Tako je očigledno frustrirani Andre na Instagramu napisao sledeće: "Znate li koliko mi je teško nastaviti samo gristi usnu u ovoj situaciji? Ali evo kako ja gledam na to, većina ljudi videla je kako se žir pretvorio u hrast u džungli pa mislim da sam ok. Barem je sada priznala da to nije bila istina. I da je bila prisiljena da to kaže."

Na pitanje advokata Kolin Runi poštuje li privatnost drugih ljudi, Vardi je odgovorila: "Da, poštujem." Advokat je zatim upitao Vardi da li je davanje ovog intervjua takođe izražavanje "poštovanja" prema Andreu.

"Bivši suprug me naterao da to uradim. To je nešto zbog čega duboko žalim... Nije lepo to pročitati i razumem zašto to sada koristite. Ovo je baš prljavo, ali i je i tim gospođe Runi takođe iznosio prljavštine o meni", odgovorila je Vardi i dodala da su "tadašnje okolnosti bile drugačije".

Par je imao kratku aferu 2001. godine, kada je Rebeka imala 21 godinu. Upoznali su se u jednom restoranu i na kraju večeri dala mu je svoj broj telefona. Majka petoro dece "spetljala" se s pevačem samo četiri meseca nakon udaje za prvog supruga Marka Godena, no oduvek je insistirala na tome da je njen brak bio pri kraju bez obzira na Andrea.

"Bio je jako drag i otpratio me do stana. Kada smo došli u sobu, skinuo me, a zatim je skinuo i svoju majicu. Imao je sjajne mišiće. Mislila sam da će biti odličan ljubavnik. A onda je skinuo pantalone! Ispalo je da je bio najgori ljubavnik kog sam ikada imala. Pa to nije vredilo te karte za prevoz koju sam platila. Piteru je bio jako mali. Najmanja oprema koju sam ikada videla. Bio mu je poput malene kobasice", rekla je tada Rebeka.

