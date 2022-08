OLIVIJA NJUTN DŽON NIJE HTELA DA PRIHVATI ULOGU U BRILJANTINU: Ovo je bio razlog zbog kog nije želela da glumi Travoltinu devojku

Svetska javnost oprašta se od slavne glumice i pevačice Olivije Njutn Džon, koja nas je napustila u 75. godini usled tri decenije duge borbe s rakom dojke. Jedna od najupečatljivijih uloga u svetskoj kinematografiji upravo je ona koju je Olivija odigrala, i to u kultnom mjuziklu "Briljantin".

02:45 DŽON TRAVOLTA I OLIVIJA NJUTN DŽON PEVAJU HIT IZ BRILJANTINA Ni posle 32 godine ništa se nije promenilo

- Mislili smo da će film dobro proći kod tinejdžera tokom jednog ili dva leta, ali nismo mogli da zamislimo da će 40 godina kasnije ostati i dalje neverovatno interesovanje u celom svetu, i to kod publike svih uzrasta - rekao je reditelj “Briljantina” (Grease) Rendal Klajzer u ntervjuu Frans presu 2018. na obeležavanju 40 godina ovog klasika.

foto: Profimedia

Film je adaptacija istoimenog mjuzikla Vorena Kejsija i Džima Džejkobsa iz 1971. godine i govori o dvoje zaljubljenih srednjoškolaca tokom pedesetih godina. Snimljen je za samo dva meseca u Los Anđelesu, a koštao je šest miliona dolara. Od prodaje bioskopskih ulazniza zaradilo se 400 miliona dolara.

Ostvarenje su pratile i dobre i loše kritike, a Klajzer nije imao dilemu oko izbora glavnih glumaca. Travolta je već snimio čuvenu “Groznicu subotnje večeri” a Olivija Njuton Džon je bila prava zvezda.

foto: Profimedia

Ali glumica nije odmah prihvatila ulogu. Kako je rekao reditelj, glumica je oklevala jer je smatrala da je "suviše stara" da glumi devojku Travolte, pet godina mlađeg od nje. Predomislila se posle prvog probnog snimanja. “Briljantin” koji je je premijerno prikazan u leto 1978. godine, bio je nominovan za Oskara u kategoriji najbolje originalne pesme.

Olivija i Travolta igrali su i u “Second chance” 1983. godine a 2012. snimili su album za Božić.

- “Briljantin” je daleko od savršenog flma, ali ta nesavršenost upravo daje šarm filmu - rekao je reditelj.

foto: Profimedia

“Briljantin 2” kao nastavak prvog dela sa Mišel Fajfer i Maksvelom Kolfildom u glavnim ulogama snimljen je 1982. ali je imao daleko manje uspeha.

Priča o Oliviji Njutn Džon

Rođena je 1948. godine u Engleskoj, a kada je imala pet godina preselila se sa porodicom u Malibu u Australiji.

U svet šou-biznisa zakoračila je veoma rano kao učesnica takmičenja talenata u popularnoj TV emisiji. Na kraju je sa prijateljem iz Melburna osnovala duo "Pat & Olivia", i nastupala u klubovima širom Velike Britanije i Evrope. U Americi je objavila album "Let Me Be There“. Prodala je više od 100 miliona albuma, osvojila je četiri Gremi nagrade, brojne kantri muzičke, američke muzičke i "Peoples Choice" nagradu, 10 njenih hitova bilo je na prvom mestu top lista. Predstavljala je Britaniju na Evroviziji 1974. godine.

foto: Profimedia

Osnovala je brend Koala Blue devedesetih godina prošlog veka, koji su činili linija odeće i australijska vina. Njeno interesovanje bila je i nega i relaksacija pa je otvorila centar za odmor i spa u Australiji "Gaia". Bavila se i linijom za negu kože "Retreatment Boatnics". Napisala je nekoliko knjiga.

Njena Fondacija koja se bori protiv raka i pomaže istraživanje ove bolesti jedna je od njenih najznačajniih zaostavština. Olivija se 30 godina borila sa kancerom dojke.

Bila je simbol lepote i prepoznatljivog stila.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

04:47 Srpska glumica rodila ćerku u 6. deceniji života: Sad otkrila kako je vaspitava